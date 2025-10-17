Рекордный рост цен на золото — что происходит в банках и ломбардах Украины

Золотой слиток. Фото: НБУ/Flickr

Рекордный рост мировых цен на золото в ближайшее время, кажется, не остановится. По состоянию на пятницу, 17 октября, унция драгоценного металла стоит 4 339 долларов. Золото в Украине, очевидно, тоже подорожало, поэтому наши граждане могут больше заработать на продаже.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в банках и ломбардах Украины.

Реклама

Читайте также:

Стоимость золота от НБУ

Почти месяц назад, 20 сентября, золото стоило 3 685 долларов за унцию. За такой короткий период драгоценный металл подорожал на 654 доллара (+17,71%). По данным специализированного портала GoldPrice, в годовом разрезе цена увеличилась на 58,08%, или 1 576 долларов, что не может не впечатлять.

Национальный банк регулярно публикует информацию об актуальной закупочной стоимости ресурса, поскольку накапливает золотовалютные резервы путем заключения сделок с субъектами хозяйствования. По состоянию на 17 октября 2025 года 1 грамм золота стоит:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 5 622,18 грн (было 4 815,07 грн месяц назад);

металл, требующий доведения до стандартов качества — 5 605,31 грн (было 4 800,62 грн);

металл, не соответствующий требованиям качества — 5 565,96 грн (было 4 766,92 грн).

Как видно, за несколько недель цена поднялась ориентировочно на 807 грн в каждой категории. Аналогичная тенденция не обошла стороной и закупочную стоимость золота в ломе:

333 проба — 1 853,46 грн/грамм;

375 проба — 2 087,24 грн/грамм;

500 проба — 2 782,98 грн/грамм;

583 проба — 3 244,95 грн/грамм;

585 проба — 3 256,09 грн/грамм;

750 проба — 4 174,47 грн/грамм;

900 проба — 5 009,36 грн/грамм;

916 проба — 5 098,42 грн/грамм;

958 проба — 5 332,19 грн/грамм;

999 проба — 5 560,39 грн/грамм;

999,9 проба — 5 565,40 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 5 565,96 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 4 508,43 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Цены на золото в ломбарде

Резкий рост стоимости драгоценного металла в мире ощутимо отразился на ценах в ломбардах. Теперь стало еще выгоднее продавать украшения, в частности браслеты, кольца, подвески, крестики, серьги, часы и пр. Мы узнали, сколько в среднем можно получить за 1 грамм золота (суммы варьируются в зависимости от заведения):

375 проба — до 2 042 грн/грамм;

500 проба — до 2 723 грн/грамм;

583 проба — до 3 175 грн/грамм;

585 проба — до 3 186 грн/грамм;

750 проба — до 4 084 грн/грамм;

850 проба (стоматологическое золото) — до 4 405 грн/грамм;

900 проба — до 4 901 грн/грамм;

916 проба — до 4 988 грн/грамм;

958 проба (слитки) — до 5 216 грн/грамм.

Стоит посетить несколько ломбардов и сравнить предложения, поскольку цены в заведениях могут ощутимо отличаться. Кто-то делает большую наценку с целью максимального заработка, а где-то не принимают сильно поврежденный металл.

Напомним, в Китае обнаружили гигантское месторождение золота с запасами около 1 100 тонн — крупнейшее в мире. Его стоимость превышает 83 млрд долларов, а концентрация металла рекордно высокая — 138 г на тонну.

Также мы писали, что в Украине растет интерес к поиску кладов — самые перспективные места расположены в Карпатах, на Подолье и Черниговщине. Металлоискатели позволяют находить монеты, украшения и артефакты.