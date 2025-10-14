Крупнейшее месторождение золота в мире — что нашли геологи в Китае

Слитки золота. Фото: Beregovo.today

Мир ошеломила новость из Китая — в провинции Хунань обнаружено сверхгигантское месторождение золота, которое может стать крупнейшим на планете. По оценкам геологов, его запасы составляют около 1 100 тонн, что превышает показатели легендарного южноафриканского рудника South Deep.

Специалисты отмечают, что это открытие может существенно изменить баланс на мировом рынке драгоценных металлов, пишет Popular Mechanics. Ведь Китай уже является главным производителем и потребителем золота в мире.

Где геологи нашли золото в Китае

Месторождение расположено в уезде Пинцзян, где группа китайских геологов обнаружила более 40 золотых жил на глубине около 2 000 метров. Предварительные исследования показали запасы в 330 тонн золота, однако после проведения 3D-моделирования выяснилось, что реальные масштабы могут быть значительно больше — до 1 100 тонн.

Стоимость этого подземного сокровища предварительно оценивают в более чем 83 миллиарда долларов.

Уникальные свойства нового месторождения золота

Главной сенсацией стало то, что концентрация золота в породе составляет 138 граммов на тонну, что считается чрезвычайно высоким показателем даже для мировых стандартов.

"Многие пробуренные керны горных пород показали наличие видимого золота", — отметил эксперт по разведке руды Геологического управления провинции Хунань Чэнь Жулинь.

Такая высокая насыщенность драгоценным металлом свидетельствует о том, что добыча может быть не только масштабной, но и экономически чрезвычайно выгодной.

Как открытие повлияет на мировой рынок золота

Если оценки китайских специалистов подтвердятся, новое месторождение изменит глобальное распределение сил в золотодобывающей отрасли. Ведь сейчас Китай уже обеспечивает примерно 10% мировой добычи золота, но потребляет в три раза больше, чем производит.

"Во время бурения скважин на периферии участка мы обнаружили дополнительные залежи золотой руды", — подчеркнул заместитель руководителя геологического бюро Лю Юнцзюнь.

Открытие такого масштаба может иметь долгосрочные последствия:

Китай может сократить импорт золота, что повлияет на страны-экспортеры;

рост предложения золота может временно снизить цены, хотя сейчас они растут из-за ажиотажа;

открытие подчеркивает важность геологических исследований и современных технологий, таких как 3D-моделирование, в добыче.

Почему это открытие может изменить историю

Исторически человечество добыло около 233 тысяч тонн золота, причем две трети — уже после 1950 года. Если китайское месторождение действительно содержит более тысячи тонн металла, оно войдет в историю как крупнейшее открытие XXI века.

Новые технологии бурения и моделирования недр позволяют исследовать чрезвычайно глубокие пласты земной коры, поэтому не исключено, что в будущем подобные "подземные сокровища" еще будут ждать своих первооткрывателей.

Как сообщалось, хотя Украина известна своей давней историей горного дела, ее золотой потенциал часто остается без внимания. Несмотря на то, что страна не является глобальным лидером в добыче, ее недра содержат значительные и пока скрытые запасы этого драгоценного металла.

Также мы рассказывали, что на шельфе Черного моря обнаружены значительные запасы тонкодисперсного золота, что составляет минералогическую загадку. Это золото накапливается в различных минералогических провинциях, а его происхождение не единственное и многофакторное.