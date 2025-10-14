Найбільше родовище золота у світі — що знайшли геологи у Китаї

Злитки золота. Фото: Beregovo.today

Світ приголомшила новина з Китаю — у провінції Хунань виявлено надгігантське родовище золота, яке може стати найбільшим на планеті. За оцінками геологів, його запаси становлять близько 1100 тонн, що перевищує показники легендарного південноафриканського рудника South Deep.

Фахівці зазначають, що це відкриття може суттєво змінити баланс на світовому ринку дорогоцінних металів, пише Popular Mechanics. Адже Китай уже є головним виробником і споживачем золота у світі.

Реклама

Читайте також:

Де геологи знайшли золото у Китаї

Родовище розташоване в повіті Пінцзян, де група китайських геологів виявила понад 40 золотих жил на глибині близько 2 000 метрів. Попередні дослідження показали запаси у 330 тонн золота, проте після проведення 3D-моделювання з’ясувалося, що реальні масштаби можуть бути значно більшими — до 1 100 тонн.

Вартість цього підземного скарбу попередньо оцінюють у понад 83 мільярди доларів.

Унікальні властивості нового родовища золота

Головною сенсацією стало те, що концентрація золота в породі становить 138 грамів на тонну, що вважається надзвичайно високим показником навіть для світових стандартів.

"Багато пробурених кернів гірських порід показали наявність видимого золота", — зазначив експерт із розвідки руди Геологічного управління провінції Хунань Чень Жулінь.

Така висока насиченість дорогоцінним металом свідчить про те, що видобуток може бути не лише масштабним, а й економічно надзвичайно вигідним.

Як відкриття вплине на світовий ринок золота

Якщо оцінки китайських фахівців підтвердяться, нове родовище змінить глобальний розподіл сил у золотодобувній галузі. Адже нині Китай уже забезпечує приблизно 10% світового видобутку золота, але споживає утричі більше, ніж виробляє.

"Під час буріння свердловин на периферії ділянки ми виявили додаткові поклади золотої руди", — наголосив заступник керівника геологічного бюро Лю Юнцзюнь.

Відкриття такого масштабу може мати довгострокові наслідки:

Китай може скоротити імпорт золота, що вплине на країни-експортери;

зростання пропозиції золота може тимчасово знизити ціни, хоча наразі вони зростають через ажіотаж;

відкриття підкреслює важливість геологічних досліджень і сучасних технологій, таких як 3D-моделювання, у видобутку.

Чому це відкриття може змінити історію

Історично людство видобуло близько 233 тисяч тонн золота, причому дві третини — уже після 1950 року. Якщо китайське родовище справді містить понад тисячу тонн металу, воно увійде до історії як найбільше відкриття XXI століття.

Нові технології буріння та моделювання надр дають змогу досліджувати надзвичайно глибокі пласти земної кори, тому не виключено, що в майбутньому подібні "підземні скарби" ще чекатимуть на своїх першовідкривачів.

Як повідомлялось, хоча Україна відома своєю давньою історією гірничої справи, її золотий потенціал часто залишається поза увагою. Незважаючи на те, що країна не є глобальним лідером у видобутку, її надра містять значні та поки що приховані запаси цього дорогоцінного металу.

Також ми розповідали, що на шельфі Чорного моря виявлено значні запаси тонкодисперсного золота, що становить мінералогічну загадку. Це золото накопичується у різних мінералогічних провінціях, а його походження не єдине і багатофакторне.