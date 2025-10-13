Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Золото в Україні — в якому регіоні найбільше дорогоцінного металу

Золото в Україні — в якому регіоні найбільше дорогоцінного металу

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:43
Найбільші родовища золота в Україні — в якому регіоні зосереджені
Видобуток золота. Фото: CNBC

Україна має давню гірничу історію, але про її золотий потенціал говорять набагато рідше. Попри те, що країна не входить до світових лідерів із видобутку дорогоцінних металів, її надра приховують значні запаси золота

За оцінками Держгеонадр, золотий потенціал України оцінюється у понад 3 000 тонн — це масштаб, який може вплинути на економіку держави у майбутньому.

Реклама
Читайте також:

Де шукати золото в Україні

Науковці виокремлюють три основні тектонічні зони, де сконцентровано поклади золота:

  1. Український щит — найпотужніша золотоносна територія, що простягається на півдні та в центрі країни.
  2. Карпатська золотоносна провінція — охоплює Закарпаття, де розвідані відомі родовища.
  3. Донбаська золоторудна провінція — має перспективні, хоч і менш досліджені, ресурси.

Золото в Україні трапляється не лише в корінних породах, а й у розсипах, сформованих у давніх руслах річок. Саме такі родовища виявили у долинах Пруту, Черемошу та Серету.

Найбагатші золотом регіони України

Український щит

Це головна золотоносна зона країни, де зосереджено приблизно 2 400 тонн золота. Геологи вже докладно вивчили шість ключових родовищ: Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка. Тут підтверджені запаси перевищують 620 тонн. Ця частина України вважається стратегічною для подальшого розвитку золоторудної галузі.

Карпати

Закарпаття здавна приваблює пошукачів золота. Саме тут розташовані Мужіївське, Берегівське та Саулякське родовища.

  • Мужіївське родовище має запаси близько 50 тонн;
  • Берегівське оцінюють у 80-100 тонн золота;
  • Сауляк — менше, але з високою концентрацією металу у руді.

Сумарно регіон може містити до 55 тонн золота, і це лише за нинішніми оцінками.

Донбас

Територія Донбасу теж має потенціал — близько 400 тонн прогнозних запасів. Тут виділяють Бобриківське родовище та низку менших ділянок, що ще потребують дослідження. Розвідка у цьому регіоні ускладнена військовими діями, однак перспективи залишаються високими.

Чому Україна ще не видобуває золото у промислових масштабах

Попри значні запаси, промисловий видобуток золота в Україні залишається мінімальним. Причини — у складності геологічних умов, дорогій інфраструктурі та потребі в інвестиціях. До цього додаються екологічні виклики:

  • ризики забруднення води під час вилуговування руди;
  • знищення природних екосистем;
  • суспільний опір через страх перед екологічними наслідками.

Для розвитку галузі потрібні державні програми підтримки, прозорі правила для інвесторів та контроль за екологічними стандартами, наголошують фахівці.

За прогнозами геологів, у найближчі десятиліття південь і Закарпаття можуть перетворитися на центри золотодобування, якщо держава створить умови для масштабних проєктів.

Як повідомлялось, за оцінками вчених, Світовий океан містить колосальну кількість золота — близько 20 мільйонів тонн розчинено безпосередньо у морській воді. Додаткова частина міститься у твердих відкладеннях під дном, що стало причиною глобального пошуку цих підводних багатств археологами з різних країн.

Також ми розповідали, ціна на золото встановила новий рекорд, перевищивши позначку в 3900 доларів за унцію. Цей потужний ривок відбувся навіть попри високі відсоткові ставки, які зазвичай негативно впливають на попит на такі активи, як золото, що не приносять регулярного доходу.

дорогоцінні метали видобуток золото метал видобуток руд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації