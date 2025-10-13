Найбільші родовища золота в Україні — в якому регіоні зосереджені

Видобуток золота. Фото: CNBC

Україна має давню гірничу історію, але про її золотий потенціал говорять набагато рідше. Попри те, що країна не входить до світових лідерів із видобутку дорогоцінних металів, її надра приховують значні запаси золота.

За оцінками Держгеонадр, золотий потенціал України оцінюється у понад 3 000 тонн — це масштаб, який може вплинути на економіку держави у майбутньому.

Де шукати золото в Україні

Науковці виокремлюють три основні тектонічні зони, де сконцентровано поклади золота:

Український щит — найпотужніша золотоносна територія, що простягається на півдні та в центрі країни. Карпатська золотоносна провінція — охоплює Закарпаття, де розвідані відомі родовища. Донбаська золоторудна провінція — має перспективні, хоч і менш досліджені, ресурси.

Золото в Україні трапляється не лише в корінних породах, а й у розсипах, сформованих у давніх руслах річок. Саме такі родовища виявили у долинах Пруту, Черемошу та Серету.

Найбагатші золотом регіони України

Український щит

Це головна золотоносна зона країни, де зосереджено приблизно 2 400 тонн золота. Геологи вже докладно вивчили шість ключових родовищ: Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка. Тут підтверджені запаси перевищують 620 тонн. Ця частина України вважається стратегічною для подальшого розвитку золоторудної галузі.

Карпати

Закарпаття здавна приваблює пошукачів золота. Саме тут розташовані Мужіївське, Берегівське та Саулякське родовища.

Мужіївське родовище має запаси близько 50 тонн;

Берегівське оцінюють у 80-100 тонн золота;

Сауляк — менше, але з високою концентрацією металу у руді.

Сумарно регіон може містити до 55 тонн золота, і це лише за нинішніми оцінками.

Донбас

Територія Донбасу теж має потенціал — близько 400 тонн прогнозних запасів. Тут виділяють Бобриківське родовище та низку менших ділянок, що ще потребують дослідження. Розвідка у цьому регіоні ускладнена військовими діями, однак перспективи залишаються високими.

Чому Україна ще не видобуває золото у промислових масштабах

Попри значні запаси, промисловий видобуток золота в Україні залишається мінімальним. Причини — у складності геологічних умов, дорогій інфраструктурі та потребі в інвестиціях. До цього додаються екологічні виклики:

ризики забруднення води під час вилуговування руди;

знищення природних екосистем;

суспільний опір через страх перед екологічними наслідками.

Для розвитку галузі потрібні державні програми підтримки, прозорі правила для інвесторів та контроль за екологічними стандартами, наголошують фахівці.

За прогнозами геологів, у найближчі десятиліття південь і Закарпаття можуть перетворитися на центри золотодобування, якщо держава створить умови для масштабних проєктів.

