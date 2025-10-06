Відео
Україна
Головна Індустрії Багатство в океані — яка країна має найбільше підводного золота

Багатство в океані — яка країна має найбільше підводного золота

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:15
Золото в океані — яка країна має найбільше підводне родовище
Золото у воді. Фото: WION

В океані міститься величезна кількість золота, за оцінками вчених, це майже 20 мільйонів тонн, розчинених у морській воді. Частина міститься у твердих відкладеннях під морським дном, що спонукає археологів багатьох країн до глобального пошуку підводних багатств.

Про те, у яких країнах найбільше підводного золота, розповіло видання WION.

Читайте також:

Яка країна лідирує за підводними золотими запасами

Найбільше підводне родовище золота розташоване поблизу острова Саньшань у Китаї. Воно було знайдене компанією Ruihai Mining Ltd та містить приблизно від 470 до 1 500 тонн золота лише за 2 км під водою. Це ставить Китай на перше місце за кількістю виявлених підводних запасів золота.

Китайські геологи використали 67 бурових платформ та понад 1000 співробітників для пошуку на площі 120 кілометрів. Після років розвідувальних робіт підводну руду було виявлено поблизу Лайчжоу, району, вже відомого видобутком золота.

Підводні золоті амбіції Норвегії

Норвегія є ще одним лідером, який змагається у видобутку цінних корисних копалин у зонах між Норвегією та Гренландією. Дослідження показують великі запаси золота, міді, цинку та рідкісних земель у глибоководних місцях, але видобуток все ще носить переважно теоретичний характер.

Чому океанічне золото майже не видобувають

Попри величезні запаси, більшість підводного золота занадто розбавлене або його важко прибутково видобувати. Середній показник становить лише один грам на 100 мільйонів метричних тонн морської води. Технології видобутку розвиваються, але витрати залишаються перешкодою для видобутку розчиненого золота.

Такі країни як Японія, Чилі, Бразилія та США досліджують підводні ресурси у своїх зонах. Китай є найактивнішим у світі, маючи п'ять міжнародних ліцензій на розвідку підводних корисних копалин, включаючи золото.

Завдяки новим технологіям глибоководного видобутку корисних копалин, більше країн можуть приєднатися до Китаю у видобутку підводного золота. Наразі Китай лідирує за кількістю виявлених підводних родовищ золота, але більша частина океанічного золота залишається недосяжною, а технології є ключем до майбутнього успіху.

Раніше ми писали, що археологи виявили рідкісний, майже 1400-річний скарб золотих монет та ювелірних виробів, що датуються візантійською епохою. Регіон, де його виявили, залишався осередком важких боїв протягом багатьох років.

Також дізнавайтеся, де в Чорному морі є поклади золота.

Китай океан видобуток золото родовище
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
