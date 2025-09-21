Відео
Головна Індустрії Золото у Чорному морі — де заховано найбільше цінного металу

Золото у Чорному морі — де заховано найбільше цінного металу

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 17:25
Золото на дні Чорного моря — де сконцентровано найбільше цінного металу
Морські скелі. Фото: Freepik

Шельф Чорного моря приховує чимало мінеральних загадок, серед яких особливе місце посідає тонкодисперсне золото. Його накопичення відбувається в різних мінералогічних провінціях і не має єдиного джерела походження.

Новини.LIVE розповідають, де в Чорному морі є поклади золота.

Читайте також:

Яке золото є в Чорному морі

За даними ресурсу DSpace, для шельфових відкладів Чорного моря характерна наявність тонкодисперсного золота. Його формування відбувається в межах різних теригенно-мінералогічних провінцій, і воно не пов’язане з єдиним джерелом надходження. Походження такого золота різногенетичне, а його розподіл у донних відкладах відзначається крайньою нерівномірністю.

Де в Чорному морі найбільше золота

Найбільші концентрації спостерігаються в Дніпровському жолобі, в районі Тендрівської коси та поблизу Жебриянської бухти. У сучасних шельфових відкладах підвищений вміст золота переважно фіксується у багатокомпонентних, погано відсортованих товщах — зокрема, у мулистих та піщанистих черепашниках.

У відкладеннях Дніпровського жолоба тонке золото зосереджується переважно в крупноалевритових товщах. При цьому виявлено виразну зворотну залежність між вмістом золота та кількістю псефітового матеріалу, який представлений переважно уламками черепашок. 

В районі Тендрівської коси простежується тенденція до збагачення відкладів тонким золотом у товщах із підвищеним умістом важкої мінеральної фракції. Тут встановлені позитивні зв’язки між концентрацією золота та наявністю в осадах циркону, ільменіту й анатазу.

У прибережній зоні Жебриянської бухти, а також в районі острова Зміїний, найбільші концентрації золота зафіксовані у добре відсортованих дрібнопіщаних відкладах. Це свідчить про суттєвий літологічний контроль процесів збагачення, який проявляється по-різному в різних ділянках північно-західного шельфу Чорного моря та залежить від конкретних фаціальних умов.

Раніше ми писали, що золото залишається одним із найпотужніших фінансових інструментів, що забезпечує економічну стабільність країн у часи криз і невизначеності. Величезні запаси цього металу, якими володіють провідні країни, не лише вражають, а й відіграють ключову роль у підтримці національних валют та формуванні глобального економічного впливу.

Також дізнавайтеся, які поклади дорогоцінного металу є в Карпатській золотоносній провінції.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
