Золото на дні Чорного моря — де сконцентровано найбільше цінного металу

Шельф Чорного моря приховує чимало мінеральних загадок, серед яких особливе місце посідає тонкодисперсне золото. Його накопичення відбувається в різних мінералогічних провінціях і не має єдиного джерела походження.

Яке золото є в Чорному морі

За даними ресурсу DSpace, для шельфових відкладів Чорного моря характерна наявність тонкодисперсного золота. Його формування відбувається в межах різних теригенно-мінералогічних провінцій, і воно не пов’язане з єдиним джерелом надходження. Походження такого золота різногенетичне, а його розподіл у донних відкладах відзначається крайньою нерівномірністю.

Де в Чорному морі найбільше золота

Найбільші концентрації спостерігаються в Дніпровському жолобі, в районі Тендрівської коси та поблизу Жебриянської бухти. У сучасних шельфових відкладах підвищений вміст золота переважно фіксується у багатокомпонентних, погано відсортованих товщах — зокрема, у мулистих та піщанистих черепашниках.

У відкладеннях Дніпровського жолоба тонке золото зосереджується переважно в крупноалевритових товщах. При цьому виявлено виразну зворотну залежність між вмістом золота та кількістю псефітового матеріалу, який представлений переважно уламками черепашок.

В районі Тендрівської коси простежується тенденція до збагачення відкладів тонким золотом у товщах із підвищеним умістом важкої мінеральної фракції. Тут встановлені позитивні зв’язки між концентрацією золота та наявністю в осадах циркону, ільменіту й анатазу.

У прибережній зоні Жебриянської бухти, а також в районі острова Зміїний, найбільші концентрації золота зафіксовані у добре відсортованих дрібнопіщаних відкладах. Це свідчить про суттєвий літологічний контроль процесів збагачення, який проявляється по-різному в різних ділянках північно-західного шельфу Чорного моря та залежить від конкретних фаціальних умов.

