Карпатська золотоносна провінція — які багатства приховують гори

Скарби гір — чим відома Карпатська золотоносна провінція
Карпатська золотоносна провінція з давніх-давен приваблює шукачів дорогоцінного металу. У їхніх надрах заховані багатства, що мають історичну й економічну вагу.
Коли в Карпатах виявили золото
Історично людський інтерес до карпатського золота сягає глибин — задокументовано, що ще на початку нашої ери даки добули в Карпатах близько 190 тонн золота.
Археологічні розкопки надали підтвердження, що видобуток золота вівся також у Х-XII століттях.
Ще раніше — у II ст. до н.е., як йдеться на сайті Державної служби геології та надр України, римляни, ймовірно, застосовували гірничі гідравлічні технології (арігурії) у карпатських районах, зокрема поблизу Берегова.
Скільки золота є в Карпатах
Нині головну увагу привертають два ключові родовища Закарпаття — Мужіївське та Сауляк. Разом вони містять розвідані запаси приблизно 55 тонн золота.
Водночас є припущення, що потенційні ресурси (тобто ті, які можна було б економічно відкрити) сягають 400 тонн золота.
Поряд із золотом Закарпаття відоме родовищами, багатими на поліметали — срібло, свинець, цинк. Зокрема у Берегівському районі, окрім покладів золота, досліджені значні обсяги цих металів: так, очікується, що там можуть бути до 80–100 тонн золота, до 1 000 тонн срібла та близько 2,5 млн тонн свинцю й цинку.
Проте в Україні видобуток золота практично не здійснюється. Однією з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування золота.
