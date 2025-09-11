Карпатская золотоносная провинция — какие богатства скрывают горы

Золотоносная руда. Фото: Unsplash

Карпатская золотоносная провинция с давних времен привлекает искателей драгоценного металла. В их недрах спрятаны богатства, имеющие исторический и экономический вес.

Когда в Карпатах обнаружили золото

Исторически человеческий интерес к карпатскому золоту достигает глубин — задокументировано, что еще в начале нашей эры даки добыли в Карпатах около 190 тонн золота.

Археологические раскопки предоставили подтверждение, что добыча золота велась также в Х-XII веках.

Еще раньше — во II в. до н.э., как говорится на сайте Государственной службы геологии и недр Украины, римляне, вероятно, применяли горные гидравлические технологии (аригурии) в карпатских районах, в частности вблизи Берегово.

Сколько золота есть в Карпатах

Сейчас главное внимание привлекают два ключевых месторождения Закарпатья — Мужиевское и Сауляк. Вместе они содержат разведанные запасы примерно 55 тонн золота.

В то же время есть предположение, что потенциальные ресурсы (то есть те, которые можно было бы экономически открыть) достигают 400 тонн золота.

Наряду с золотом Закарпатье известно месторождениями, богатыми полиметаллами — серебро, свинец, цинк. В частности в Береговском районе, кроме залежей золота, исследованы значительные объемы этих металлов: так, ожидается, что там могут быть до 80-100 тонн золота, до 1 000 тонн серебра и около 2,5 млн тонн свинца и цинка.

Однако в Украине добыча золота практически не осуществляется. Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота.

Ранее мы писали о Мужиевском золоторудном месторождении, расположенном на Закарпатье, известном как одно из немногих мест в Украине, где сосредоточены значительные залежи золота. Это месторождение имеет уникальное геологическое строение и сочетает в себе не только золотые, но и полиметаллические ресурсы, что делает его стратегически важным для экономики страны.

