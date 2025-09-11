Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Карпатская золотоносная провинция — чем она уникальна

Карпатская золотоносная провинция — чем она уникальна

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 10:35
Карпатская золотоносная провинция — какие богатства скрывают горы
Золотоносная руда. Фото: Unsplash

Карпатская золотоносная провинция с давних времен привлекает искателей драгоценного металла. В их недрах спрятаны богатства, имеющие исторический и экономический вес.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Карпатской золотоносной провинции.

Реклама
Читайте также:

Когда в Карпатах обнаружили золото

Исторически человеческий интерес к карпатскому золоту достигает глубин — задокументировано, что еще в начале нашей эры даки добыли в Карпатах около 190 тонн золота.

Археологические раскопки предоставили подтверждение, что добыча золота велась также в Х-XII веках.

Еще раньше — во II в. до н.э., как говорится на сайте Государственной службы геологии и недр Украины, римляне, вероятно, применяли горные гидравлические технологии (аригурии) в карпатских районах, в частности вблизи Берегово.

Сколько золота есть в Карпатах

Сейчас главное внимание привлекают два ключевых месторождения Закарпатья — Мужиевское и Сауляк. Вместе они содержат разведанные запасы примерно 55 тонн золота.

В то же время есть предположение, что потенциальные ресурсы (то есть те, которые можно было бы экономически открыть) достигают 400 тонн золота.

Наряду с золотом Закарпатье известно месторождениями, богатыми полиметаллами — серебро, свинец, цинк. В частности в Береговском районе, кроме залежей золота, исследованы значительные объемы этих металлов: так, ожидается, что там могут быть до 80-100 тонн золота, до 1 000 тонн серебра и около 2,5 млн тонн свинца и цинка.

Однако в Украине добыча золота практически не осуществляется. Одной из причин отсутствия разработки украинских месторождений золота является недоизученность недр. Другой преградой является сложность запуска технологического процесса и начала добычи золота.

Ранее мы писали о Мужиевском золоторудном месторождении, расположенном на Закарпатье, известном как одно из немногих мест в Украине, где сосредоточены значительные залежи золота. Это месторождение имеет уникальное геологическое строение и сочетает в себе не только золотые, но и полиметаллические ресурсы, что делает его стратегически важным для экономики страны.

Также узнавайте, сколько золота есть в ядре Земли.

Карпаты Закарпатье добыча золото добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации