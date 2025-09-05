Сокровища Закарпатья — чем уникально Мужиевское золоторудное месторождение

Мужиевское месторождение. Фото: НАГПУ

Мужиевское золоторудное месторождение, расположенное на Закарпатье, известно как одно из немногих мест в Украине, где сосредоточены значительные залежи золота. Это месторождение имеет уникальное геологическое строение и сочетает в себе не только золотые, но и полиметаллические ресурсы, что делает его стратегически важным для экономики страны.

Сколько золота в Мужиевском месторождении

Мужиевское золоторудное месторождение — единственное в Украине месторождение золота с утвержденными запасами. Оно находится в Береговском районе на Закарпатье.

В пределах месторождения находится 55 тонн золота, 1 миллион тонн цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте — это почти 3,8 млрд долларов.

Что происходило с добычей

В 1999 году в селе Мужиево на Закарпатье, где расположен золоторудный рудник, произошло знаковое событие — на новопостроенной фабрике, возведенной уже во времена независимости Украины, получили первые слитки золота. Однако масштабно развернуть производство так и не удалось.

Как отмечалось в журналистском расследовании на сайте "Четвертая власть", предприятие создавали в спешке, используя устаревшие технологии и оборудование, что привело к низкой эффективности и убыточности. В итоге работа рудника фактически остановилась: за весь период здесь добыли около 650 килограммов золота, хотя подтвержденные запасы оцениваются почти в 50 тонн.

Со временем Мужиевское месторождение заинтересовало иностранных инвесторов. В 2003 году здесь начал работать австралийский предприниматель Кристофер Баркер вместе с компанией Zakar Resources. Уже в следующем году удалось добыть 161 килограмм золота, а в 2005 году — 185 килограммов. Однако их деятельность также оказалась непродолжительной и постепенно сошла на нет.

Что с Мужиевским месторождением сейчас

По состоянию на 2025 год официальным пользователем недр Мужиевского золоторудного месторождения является компания Avellana Gold, о чем писало издание Еспресо. Сейчас предприятие сосредоточено преимущественно на добыче цинковых и свинцовых концентратов, тогда как о масштабном производстве золота на Закарпатье речь уже не идет.

По словам руководителя украинского представительства компании Андрея Смолина, залежи месторождения являются полиметаллическими и содержат не только золото, но и серебро, свинец и цинк. В то же время содержание золота в рудах довольно низкое.

