Скарби Закарпаття — чим унікальне Мужіївське золоторудне родовище

Дата публікації: 5 вересня 2025 10:35
Скарби Закарпаття — чим унікальне Мужіївське золоторудне родовище
Мужіївське родовище. Фото: НАДПУ

Мужіївське золоторудне родовище, розташоване на Закарпатті, відоме як одне з небагатьох місць в Україні, де зосереджені значні поклади золота. Це родовище має унікальну геологічну будову та поєднує в собі не лише золоті, а й поліметалеві ресурси, що робить його стратегічно важливим для економіки країни. 

Новини.LIVE розповідають, чим відоме Мужіївське золоторудне родовище.

Скільки золота в Мужіївському родовищі

Мужіївське золоторудне родовище — єдине в Україні родовище золота із затвердженими запасами. Воно розташовано у Берегівському районі, що на Закарпатті.

У межах родовища знаходиться 55 тонн золота, 1 мільйон тонн цинку і свинцю розвіданих запасів. У грошовому еквіваленті — це майже 3,8 млрд доларів.

Що відбувалося з видобутком

У 1999 році в селі Мужієво на Закарпатті, де розташований золоторудний рудник, відбулася знакова подія — на новозбудованій фабриці, зведеній вже за часів незалежності України, отримали перші зливки золота. Проте масштабно розгорнути виробництво так і не вдалося.

Як зазначалося в журналістському розслідуванні на сайті "Четверта влада", підприємство створювали поспіхом, використовуючи застарілі технології та обладнання, що призвело до низької ефективності та збитковості. У підсумку робота рудника фактично зупинилася: за весь період тут видобули близько 650 кілограмів золота, хоча підтверджені запаси оцінюються майже у 50 тонн.

Згодом Мужіївське родовище зацікавило іноземних інвесторів. У 2003 році тут почав працювати австралійський підприємець Крістофер Баркер разом із компанією Zakar Resources. Уже наступного року вдалося видобути 161 кілограм золота, а у 2005 році — 185 кілограмів. Однак їхня діяльність також виявилася нетривалою й поступово зійшла нанівець.

Що з Мужіївським родовищем зараз

Станом на 2025 рік офіційним користувачем надр Мужіївського золоторудного родовища є компанія Avellana Gold, про що писало видання Еспресо. Наразі підприємство зосереджене переважно на видобутку цинкових і свинцевих концентратів, тоді як про масштабне виробництво золота на Закарпатті вже не йдеться.

За словами керівника українського представництва компанії Андрія Смоліна, поклади родовища є поліметалевими й містять не лише золото, а й срібло, свинець та цинк. Водночас вміст золота у рудах є доволі низьким.

Раніше ми писали, що німецькі геохіміки з Геттінгенського університету зробили сенсаційне відкриття: з ядра Землі через вулканічні "гарячі точки", такі як на Гаваях, на поверхню просочуються сліди дорогоцінних металів, зокрема золота і рутенію.

Також дізнавайтеся, де і скільки видобувають золота в Європі.

Віталій Чайка
Автор:
Віталій Чайка
