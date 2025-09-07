Відео
Головна Індустрії Головна золотоносна провінція України — що про неї відомо

Головна золотоносна провінція України — що про неї відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 06:20
Головна золотоносна провінція України — що про неї відомо
Золота шахта. Фото ілюстративне: Pixabay

Україна має значні запаси золота, які оцінюються Держгеонадрами приблизно у 3 000 тонн. Серед трьох основних золотоносних регіонів країни — Українського щита, Донбаської та Карпатської провінцій — особливу увагу привертає саме Карпатський регіон, що поєднує багатство надр з унікальною історією та природними особливостями.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про головну золотоносну провінцію України. 

Читайте також:

Основні родовища Карпатської провінції

Карпати охоплюють найбільш відомі золоторудні об’єкти України. Найбільш знаковим, як свідчать дані на порталі "Корисні копалини України", є Мужіївське родовище із запасами близько 50 тонн золота, яке стало символом промислових перспектив Закарпаття. 

Водночас неабиякий інтерес становить Берегівське золото-поліметалічне родовище, де прогнозовані запаси сягають 80–100 тонн. Окрім них, важливим вважається й родовище Сауляк, що підтверджує значний потенціал регіону.

Варто відзначити, що саме Карпатська провінція вирізняється не лише кількістю металу в надрах, а й перспективами розвитку нових напрямків пошукових робіт.

Розсипні родовища золота

Окрім корінного зруденіння, Карпати багаті й на розсипне золото. Дослідження в Івано-Франківській області підтвердили його наявність в алювіальних відкладах річкових долин Прута, Черемош та Серету. Це відкриває додаткові можливості для майбутньої розробки, особливо у поєднанні з екологічно безпечними технологіями.

Значення Карпатської золотоносної провінції

Попри те, що найбільші прогнозні ресурси золота в Україні зосереджені на Українському щиті, саме Карпати вважаються найперспективнішою золотоносною провінцією з погляду практичної розробки родовищ. Поєднання геологічних умов, підтверджених запасів та історично сформованих гірничих традицій робить Закарпаття ключовою територією для розвитку золоторудної промисловості.

Золото у Карпатах має не лише економічне, а й соціокультурне значення. Воно може стати каталізатором розвитку регіону, створення нових робочих місць та залучення інвестицій. Водночас важливим викликом лишаються екологічні аспекти та необхідність збалансованого підходу до видобутку, щоб зберегти унікальні природні ресурси Карпат.

Раніше ми розповідали, скільки золота міститься в ядрі Землі.

Також дізнавайтеся, де в Європі видобувають найбільше цінного металу.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
