Ціни на золото стрімко виросли — скільки коштує метал у світі та Україні

Світові ціни на золото вкотре опинилися на рекордному рівні. Дорогоцінний метал подорожчав до 3 480 доларів за унцію станом на 2 вересня 2025 року. Стрімке зростання вартості фіксують вже п’ять днів поспіль, що пояснюється потоком інвестицій у золото як безпечний актив.

Чому золото дорожчає

Показник 3 480 доларів за унцію — найвищий з середини квітня 2025 року. Інвестори продовжують обирати золото для убезпечення своїх активів з огляду на політичну невизначеність, напруженість у відносинах між деякими країнами та ослаблення долара на світовому валютному ринку.

Взагалі дорогоцінний метал історично демонстрував сильну зворотну кореляцію до долара. Тож коли валюта послаблюється, не дивно, що вартість злитків підстрибує до рекордних рівнів. Плюс вагому роль у ситуації грають геополітичні ризики, які підживлюють попит на безпечні активи.

"Золото дорожчає через глобальну невизначеність. Ескалація в Секторі Газа, призупинення мирних зусиль між Росією та Україною — це посилило потоки безпечних активів. А спроба Трампа усунути голову ФРС Лізу Кук викликала побоювання щодо політичного втручання в монетарну політику", — йдеться в повідомленні видання Trading News.

Вартість золота в Україні

Очевидно, коливання на світовому ринку не могли не вплинути на ціни в Україні. На офіційному сайті Національного банку опублікували оновлену закупівельну вартість золота станом на 2 вересня:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 569,61 грн (було 4 472,42 грн чотири дні тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 555,90 грн (було 4 459 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 523,91 грн (було 4 427,70 грн).

Як видно, всього за кілька днів ціни піднялися орієнтовно на 97 грн у кожній категорії. Така ж тенденція спостерігається в сегменті золота у брухті. Зауважимо, саме НБУ повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви шляхом закупівлі дорогоцінного металу в суб’єктів господарювання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, німецькі геохіміки довели, що з ядра Землі через вулканічні "гарячі точки" просочуються сліди золота й рутенію. В надрах може бути трильйони євро в еквіваленті, проте це лише мікроскопічні частки, недоступні для видобутку.

Також ми писали, скільки золота видобули в Європі протягом 2024 року. Лише три країни можуть похвалитися здобутками: Болгарія накопичила 8,6 тонни, Фінляндія — 8,5 тонни, Швеція — 6,8 тонни. Інші держави продемонстурвали мізерні результати.