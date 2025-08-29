Ціни на золото в банках і ломбардах — на скільки подорожчав метал в Україні

Золоті каблучки. Фото: Unsplash

Світові ціни на золото знову піднялися. Станом на 29 серпня 2025 року котирування перебувають на рівні 3 410 доларів за унцію. Висхідна тенденція відобразилася на вартості дорогоцінного металу в Україні. Банки і ломбарди підняли свої прайси з огляду на дорожчання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото наприкінці серпня.

Реклама

Читайте також:

Вартість золота від НБУ

На офіційному сайті Національного банку публікують актуальну закупівельну вартість дорогоцінних металів. За такі гроші регулятор скуповує золото в суб’єктів господарювання, оскільки повинен виконувати покладені на себе обов’язки накопичення і зберігання золотовалютних резервів.

Станом на п’ятницю, 29 серпня, вартість 1 грама золота перебуває на такому рівні:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 472,42 грн (було 4 373,83 грн тиждень тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 459 грн (було 4 360,71 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 427,70 грн (було 4 330,09 грн).

З минулої п’ятниці, 22 серпня, ціни піднялися орієнтовно на 97 грн у кожній категорії. Подібна тенденція торкнулася також закупівельної вартості золота у брухті:

333 проба — 1 474,42 грн/грам (було 1 441,92 грн);

375 проба — 1 660,39 грн/грам (було 1 623,78 грн);

500 проба — 2 213,85 грн/грам (було 2 165,05 грн);

583 проба — 2 581,35 грн/грам (було 2 524,44 грн);

585 проба — 2 590,20 грн/грам (було 2 533,10 грн);

750 проба — 3 320,78 грн/грам (було 3 247,57 грн);

900 проба — 3 984,93 грн/грам (було 3 897,08 грн);

916 проба — 4 055,77 грн/грам (було 3 966,36 грн);

958 проба — 4 241,74 грн/грам (було 4 148,23 грн);

999 проба — 4 423,27 грн/грам (було 4 325,76 грн);

999,9 проба — 4 427,26 грн/грам (було 4 329,66 грн).

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 427,70 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3 586,44 гривні за грам", — йдеться документі НБУ.

Яка вартість золота в ломбарді

Оскільки світові котирування зросли (+117 доларів за 30 днів), то ломбарди підняли свої прайси для клієнтів. Виходить, українцям стало вигідніше продавати прикраси з дорогоцінного металу, зокрема каблучки, браслети, хрестики, сережки, підвіски, годинники тощо. Актуальні ціни за 1 грам золота в брухті такі:

375 проба — до 1 861 грн;

500 проба — до 2 481 грн;

583 проба — до 2 892 грн;

585 проба — до 2 902 грн;

750 проба — до 3 721 грн;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 013 грн;

900 проба — до 4 465 грн;

916 проба — до 4 544 грн;

958 проба (злитки) — до 4 752 грн.

Суми можуть варіюватися, оскільки в ломбардах по-різному встановлюють ціни, знижуючи біржовий курс для збільшення власного доходу. Там орієнтуються не лише на пробу, але й звертають увагу на зовнішній вигляд прикраси, пошкодження, вагу та інші ознаки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найбільше золота видобувають у Китаї. За 2024 рік там накопичили понад 380 тонн дорогоцінного металу, що становить близько 10% світового виробництва. На другому місці за обсягом — Росія (330 тонн), на третьому — Австралія (284 тонни).

Також ми писали, який брухт найвигідніше здавати у 2025 році. Дорого приймають мідь (середня ціна — 320 грн/кг) і латунь (коштує орієнтовно 180 грн/кг). Метали цінують за властивості, зокрема стійкість до корозії, електропровідність та довговічність.