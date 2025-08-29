Видео
В Украине подорожало золото — сколько стоит 1 грамм металла

В Украине подорожало золото — сколько стоит 1 грамм металла

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:10
Цены на золото в банках и ломбардах — на сколько подорожал металл в Украине
Золотые кольца. Фото: Unsplash

Мировые цены на золото снова поднялись. По состоянию на 29 августа 2025 года котировки находятся на уровне 3 410 долларов за унцию. Восходящая тенденция отразилась на стоимости драгоценного металла в Украине. Банки и ломбарды подняли свои прайсы ввиду удорожания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в конце августа.

Читайте также:

Стоимость золота от НБУ

На официальном сайте Национального банка публикуют актуальную закупочную стоимость драгоценных металлов. За такие деньги регулятор скупает золото у субъектов хозяйствования, поскольку должен выполнять возложенные на себя обязанности накопления и хранения золотовалютных резервов.

По состоянию на пятницу, 29 августа, стоимость 1 грамма золота находится на таком уровне:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 472,42 грн (было 4 373,83 грн неделю назад);
  • металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 459 грн (было 4 360,71 грн);
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 4 427,70 грн (было 4 330,09 грн).

С прошлой пятницы, 22 августа, цены поднялись ориентировочно на 97 грн в каждой категории. Подобная тенденция коснулась также закупочной стоимости золота в ломе:

  • 333 проба — 1 474,42 грн/грамм (было 1 441,92 грн);
  • 375 проба — 1 660,39 грн/грамм (было 1 623,78 грн);
  • 500 проба — 2 213,85 грн/грамм (было 2 165,05 грн);
  • 583 проба — 2 581,35 грн/грамм (было 2 524,44 грн);
  • 585 проба — 2 590,20 грн/грамм (было 2 533,10 грн);
  • 750 проба — 3 320,78 грн/грамм (было 3 247,57 грн);
  • 900 проба — 3 984,93 грн/грамм (было 3 897,08 грн);
  • 916 проба — 4 055,77 грн/грамм (было 3 966,36 грн);
  • 958 проба — 4 241,74 грн/грамм (было 4 148,23 грн);
  • 999 проба — 4 423,27 грн/грамм (было 4 325,76 грн);
  • 999,9 проба — 4 427,26 грн/грамм (было 4 329,66 грн).

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 427,70 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 3 586,44 гривны за грамм", — говорится документе НБУ.

Какая стоимость золота в ломбарде

Поскольку мировые котировки выросли (+117 долларов за 30 дней), то ломбарды подняли свои прайсы для клиентов. Получается, украинцам стало выгоднее продавать украшения из драгоценного металла, в частности кольца, браслеты, крестики, серьги, подвески, часы и пр. Актуальные цены за 1 грамм золота в ломе такие:

  • 375 проба — до 1 861 грн;
  • 500 проба — до 2 481 грн;
  • 583 проба — до 2 892 грн;
  • 585 проба — до 2 902 грн;
  • 750 проба — до 3 721 грн;
  • 850 проба (стоматологическое золото) — до 4 013 грн;
  • 900 проба — до 4 465 грн;
  • 916 проба — до 4 544 грн;
  • 958 проба (слитки) — до 4 752 грн.

Суммы могут варьироваться, поскольку в ломбардах по-разному устанавливают цены, снижая биржевой курс для увеличения собственного дохода. Там ориентируются не только на пробу, но обращают внимание на внешний вид украшения, повреждения, вес и другие признаки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, больше всего золота добывают в Китае. За 2024 год там накопили более 380 тонн драгоценного металла, что составляет около 10% мирового производства. На втором месте по объему — Россия (330 тонн), на третьем — Австралия (284 тонны).

Также мы писали, какой лом выгоднее всего сдавать в 2025 году. Дорого принимают медь (средняя цена — 320 грн/кг) и латунь (стоит около 180 грн/кг). Металлы ценят за свойства, в частности устойчивость к коррозии, электропроводность и долговечность.

НБУ драгоценные металлы цены золото ломбарды
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
