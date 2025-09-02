Видео
Стоимость золота подскочила до рекордного уровня — что происходит

Стоимость золота подскочила до рекордного уровня — что происходит

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:35
Цены на золото стремительно выросли — сколько стоит металл в мире и Украине
Слитки золота. Фото: Unsplash

Мировые цены на золото в очередной раз оказались на рекордном уровне. Драгоценный металл подорожал до 3 480 долларов за унцию по состоянию на 2 сентября 2025 года. Стремительный рост стоимости фиксируют уже пять дней подряд, что объясняется потоком инвестиций в золото как безопасный актив.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в мире и Украине.

Читайте также:

Почему золото дорожает

Показатель 3 480 долларов за унцию — самый высокий с середины апреля 2025 года. Инвесторы продолжают выбирать золото для обеспечения безопасности своих активов, учитывая политическую неопределенность, напряженность в отношениях между некоторыми странами и ослабление доллара на мировом валютном рынке.

Вообще драгоценный металл исторически демонстрировал сильную обратную корреляцию к доллару. Поэтому когда валюта ослабевает, неудивительно, что стоимость слитков подпрыгивает до рекордных уровней. Плюс весомую роль в ситуации играют геополитические риски, которые подпитывают спрос на безопасные активы.

Стоимость золота подскочила до рекордного уровня — что происходит - фото 1
Колебания мировых цен на золото. Фото: Gold Price

"Золото дорожает из-за глобальной неопределенности. Эскалация в Секторе Газа, приостановление мирных усилий между Россией и Украиной — это усилило потоки безопасных активов. А попытка Трампа отстранить главу ФРС Лизу Кук вызвала опасения относительно политического вмешательства в монетарную политику", — говорится в сообщении издания Trading News.

Стоимость золота в Украине

Очевидно, колебания на мировом рынке не могли не повлиять на цены в Украине. На официальном сайте Национального банка опубликовали обновленную закупочную стоимость золота по состоянию на 2 сентября:

  • металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 569,61 грн (было 4 472,42 грн четыре дня назад);
  • металл, который требует доведения до стандартов качества — 4 555,90 грн (было 4 459 грн);
  • металл, не соответствующий требованиям качества — 4 523,91 грн (было 4 427,70 грн).

Как видно, всего за несколько дней цены поднялись ориентировочно на 97 грн в каждой категории. Такая же тенденция наблюдается в сегменте золота в ломе. Отметим, именно НБУ должен накапливать и хранить золотовалютные резервы путем закупки драгоценного металла у субъектов хозяйствования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, немецкие геохимики доказали, что из ядра Земли через вулканические "горячие точки" просачиваются следы золота и рутения. В недрах может быть триллионы евро в эквиваленте, однако это лишь микроскопические частицы, недоступные для добычи.

Также мы писали, сколько золота добыли в Европе в течение 2024 года. Только три страны могут похвастаться достижениями: Болгария накопила 8,6 тонны, Финляндия — 8,5 тонны, Швеция — 6,8 тонны. Другие государства продемонстрировали мизерные результаты.

Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
