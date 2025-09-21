Видео
Невидимые богатства шельфа — где накоплено золото в Черном море

Невидимые богатства шельфа — где накоплено золото в Черном море

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 17:25
Золото на дне Черного моря — где сконцентрировано больше всего ценного металла
Морские скалы. Фото: Freepik

Шельф Черного моря скрывает немало минеральных загадок, среди которых особое место занимает тонкодисперсное золото. Его накопление происходит в разных минералогических провинциях и не имеет единого источника происхождения.

Новини.LIVE рассказывают, где в Черном море есть залежи золота.

Какое золото есть в Черном море

По данным ресурса DSpace, для шельфовых отложений Черного моря характерно наличие тонкодисперсного золота. Его формирование происходит в пределах различных терригенно-минералогических провинций, и оно не связано с единственным источником поступления. Происхождение такого золота разногенетическое, а его распределение в донных отложениях отмечается крайней неравномерностью.

Где в Черном море больше всего золота

Наибольшие концентрации наблюдаются в Днепровском желобе, в районе Тендровской косы и вблизи Жебриянской бухты. В современных шельфовых отложениях повышенное содержание золота преимущественно фиксируется в многокомпонентных, плохо отсортированных толщах — в частности, в илистых и песчанистых ракушечниках.

В отложениях Днепровского желоба тонкое золото сосредоточивается преимущественно в крупноалевритовых толщах. При этом выявлена отчетливая обратная зависимость между содержанием золота и количеством псефитового материала, который представлен преимущественно обломками ракушек.

В районе Тендровской косы прослеживается тенденция к обогащению отложений тонким золотом в толщах с повышенным содержанием тяжелой минеральной фракции. Здесь установлены положительные связи между концентрацией золота и наличием в осадках циркона, ильменита и анатаза.

В прибрежной зоне Жебриянской бухты, а также в районе острова Змеиный, наибольшие концентрации золота зафиксированы в хорошо отсортированных мелкопесчаных отложениях. Это свидетельствует о существенном литологическом контроле процессов обогащения, который проявляется по-разному в разных участках северо-западного шельфа Черного моря и зависит от конкретных фациальных условий.

Ранее мы писали, что золото остается одним из самых мощных финансовых инструментов, обеспечивающим экономическую стабильность стран во времена кризисов и неопределенности. Огромные запасы этого металла, которыми обладают ведущие страны, не только впечатляют, но и играют ключевую роль в поддержке национальных валют и формировании глобального экономического влияния.

Также узнавайте, какие залежи драгоценного металла есть в Карпатской золотоносной провинции.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
