Золото в океане — какая страна имеет самое большое подводное месторождение

В океане содержится огромное количество золота, по оценкам ученых, это почти 20 миллионов тонн, растворенных в морской воде. Часть содержится в твердых отложениях под морским дном, что побуждает археологов многих стран к глобальному поиску подводных богатств.

О том, в каких странах больше всего подводного золота, рассказало издание WION.

Какая страна лидирует по подводным золотым запасам

Самое большое подводное месторождение золота находится вблизи острова Саньшань в Китае. Оно было найдено компанией Ruihai Mining Ltd и содержит примерно от 470 до 1 500 тонн золота всего за 2 км под водой. Это ставит Китай на первое место по количеству обнаруженных подводных запасов золота.

Китайские геологи использовали 67 буровых платформ и более 1 000 сотрудников для поиска на площади 120 километров. После продолжительных разведывательных работ подводная руда была обнаружена вблизи Лайчжоу, района, уже известного добычей золота.

Подводные золотые амбиции Норвегии

Норвегия является еще одним лидером, который соревнуется в добыче ценных полезных ископаемых в зонах между Норвегией и Гренландией. Исследования показывают большие запасы золота, меди, цинка и редких земель в глубоководных местах, но добыча все еще носит преимущественно теоретический характер.

Почему океаническое золото почти не добывают

Несмотря на огромные запасы, большинство подводного золота слишком разбавлено или его трудно прибыльно добывать. Средний показатель составляет лишь один грамм на 100 миллионов метрических тонн морской воды. Технологии добычи развиваются, но затраты остаются препятствием для добычи растворенного золота.

Такие страны, как Япония, Чили, Бразилия и США, исследуют подводные ресурсы в своих зонах. Китай является самым активным в мире, имея пять международных лицензий на разведку подводных полезных ископаемых, включая золото.

Благодаря новым технологиям глубоководной добычи полезных ископаемых, больше стран могут присоединиться к Китаю в добыче подводного золота. Сейчас Китай лидирует по количеству обнаруженных подводных месторождений золота, но большая часть океанического золота остается недосягаемой, а технологии являются ключом к будущему успеху.

