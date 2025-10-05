Відео
Вчені знайшли унікальний скарб на місці важких боїв — деталі

Вчені знайшли унікальний скарб на місці важких боїв — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:25
Вчені знайшли унікальний скарб на місці боїв — ніхто не міг повірити
Стара валіза. Фото ілюстративне: Freepik

Археологи поблизу Галілейського моря виявили рідкісний, майже 1400-річний скарб золотих монет та ювелірних виробів, що датуються візантійською епохою. Регіон, де його виявили, залишався осередком важких боїв протягом багатьох років.

Про це пише видання Live Science.

Зазначається, що скарб містив 97 монет із чистого золота та десятки ювелірних виробів, зокрема сережки, інкрустовані перлами, напівдорогоцінним камінням та склом. Команда вчених знайшла скарб під час дослідження стародавнього міста Гіппос, що знаходиться на схилах Голанських висот.

"Це один із п’яти найбільших золотих скарбів того періоду, знайдених у регіоні", — повідомив виданню в електронному листі Майкл Айзенберг, археолог Хайфського університету та співкерівник розкопок.

Як вчені знайшли скарб

Еді Ліпсман, спеціалістка на металошукачі, виявила скарб у липні, проходячи повз великий камінь та дві стародавні стіни. 

"Пристрій збожеволів, я не могла в це повірити — золоті монети почали з'являтися одна за одною", — сказала Ліпсман у своїй заяві.

На монетах зображено різних імператорів, починаючи з правління візантійського імператора Юстина I (518–527) і закінчуючи раннім правлінням імператора Іраклія (610–613, хоча Іраклій правив до 641 року). На деяких монетах були залишки тканини, що свідчить про те, що скарб колись був загорнутий у тканину.

Звідки взявся скарб у Гіппосі

Хоча невідомо, чому скарб був закопаний, історія показує, що Гіппос був бурхливим місцем протягом сьомого століття. У 614 році армії Сасанідської імперії, яка включала Іран та частину Близького Сходу та Центральної Азії, вторглися до Візантійської Палестини.

Мешканці християнських міст регіону, включаючи Гіппоса, ховали свої багатства, коли іноземні солдати просувалися вперед. Регіон залишався осередком важких боїв протягом багатьох років. 

За словами Айзенберга, дослідники планують проаналізувати новознайдений скарб, що включатиме розшифровку монет, документування ювелірних виробів та проведення поглибленого дослідження, яке дозволить помістити знахідки в регіональний контекст.

Раніше ми писали, де в Чорному морі можна знайти золото.

Також дізнавайтеся, де у світі найбільше коштовного каміння.

відкриття коштовності дорогоцінні метали скарб золото
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
