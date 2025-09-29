Статки під ногами — у якій країні світу найбільші запаси дорогоцінного каміння

Коштовне каміння. Фото: Freepik

Коштовне каміння здавна вважається символом розкоші, влади та краси. Від діамантів і сапфірів до смарагдів та рубінів — кожна держава має свою унікальну "скарбницю", що визначає її роль на світовому ринку дорогоцінного каміння.

Новини.LIVE розповідають, у якій країні найбільші запаси дорогоцінного каміння.

Де у світі найбільше коштовного каміння

Насправді жодна країна не володіє абсолютною монополією на ці природні багатства. Діаманти, сапфіри, смарагди чи рубіни — усі вони зустрічаються у різних регіонах, і саме розосередженість родовищ формує глобальний ринок.

За даними Великої української енциклопедії, основні постачальники коштовних каменів на світовий ринок це:

у Європі: РФ (бурштин, топаз, алмаз, лазурит, нефрит), Чехія (піроп);

в Азії: Афганістан (лазурит, кунцит), М’янма (рубін, жадеїт), Індія (сапфір, смарагд, альмандин, агат), Іран (бірюза), Китай (бірюза, нефрит), Пакистан (рубін), Таїланд (сапфір, циркон, рубін), Шрі-Ланка (сапфір, рубін, олександрит, циркон, шпінель, гросуляр, адуляр);

в Австралії: сапфір, благородні опал, хризопраз, нефрит, родоніт;

в Африці: Ангола (алмаз), Ботсвана (алмаз), Гана (алмаз), Демократична Республіка Конго (алмаз, малахіт), Замбія (смарагд, аметист), Зімбабве (смарагд, аметист), Кенія (рубін, гросуляр), Мадагаскар (берил, турмалін, циркон, кунцит), Мозамбік (турмалін, берил, кунцит), Намібія (алмаз), Сьєрра-Леоне (алмаз), Танзанія (рубін, цоїзит), ПАР (алмаз, піроп, тигрове око);

у Північній Америці: Канада (нефрит), Мексика (опал, агат), США (бірюза, турмалін, хризоліт);

у Південній Америці: Бразилія (берил, топаз, аметист, агат, смарагд), Венесуела (алмаз), Колумбія (смарагд), Уругвай (агат).

Яке коштовне каміння є в Україні

Наша країна вирізняється значним різноманіттям мінералів і коштовного каміння, які зосереджені у її геологічних надрах. Тут зустрічаються агат, аквамарин, алмаз, альмандин, амазоніт, аметист, бурштин, гірський кришталь, димчастий кварц, лабрадор, нефрит, опал, родоніт, смарагд, топаз, турмалін, циркон, яшма та багато інших цінних мінералів.

Найбільші родовища дорогоцінних каменів сформувалися у різних регіонах:

Волинське — відоме топазами, берилом і кварцом;

Клесівське — багатими покладами бурштину;

Головинське та Федорівське — унікальним лабрадором;

Калюсицьке — мармуровим оніксом;

Прилуцьке — родонітом і родохрозитом;

Кур’янівське та Нагорнянське — агальматолітом.

Особливо цінними вважаються поклади у межах Українського кристалічного щита, а також у Волинській і Рівненській областях та Приазов’ї, де поширені берил, топаз, бурштин, агат, яшма й аметист.

Наприкінці XX століття в Україні було відкрито алмази всіх відомих генетичних типів. Вони зафіксовані у межах Українського кристалічного щита, Донецької складчастої споруди та Скіфської платформи. Важливим науковим проривом стали відкриття 1999-2000 років, коли в кімберлітових структурах Приазов’я вперше були знайдені природні алмази.

