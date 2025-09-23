Відео
Україна
Дорогоцінні поклади — де в Україні видобувають топаз

Дорогоцінні поклади — де в Україні видобувають топаз

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:15
Українське родовище топазу — де розташоване та чим унікальне
Блакитний топаз. Фото: Unsplash

Топаз — один із найцінніших і найвідоміших мінералів, який здавна привертає увагу не лише ювелірів, а й науковців. Україна посідає вагоме місце серед країн, де цей дорогоцінний камінь трапляється у природних покладах. 

Новини.LIVE розповідають, де видобувають українські топази.

Читайте також:

Де розташоване родовище топазу

Єдиним в Україні місцем, де в промисловій кількості видобувають топаз, є Волинське родовище. Розташоване воно на околиці селища міського типу Хорошів (колишній Володарськ-Волинський) Житомирської області й розробляється компанією Volyn Gem.

Чим унікальне Волинське родовище

Волинське родовище є єдиним повноцінним родовищем дорогоцінного каміння в Україні, а також, за даними на сайті Volyn Gem, одним з двох родовищ у світі з видобутку геліодорів.

Загальна протяжність підземних гірничих виробок становить понад 20 км. 
Волинські камерні пегматити розроблені на глибину до 100 метрів від поверхні. На сьогодні знайдено понад 1 000 пегматитових тіл і досліджено більш як 100 видів мінералів.

Які топази видобувають у Волинському родовищі

Палітра кольорів топазів Волинського родовища дуже різноманітна:

  • безколірний; 
  • світло-чайний;
  • ніжно-блакитний;
  • винно-жовтий;
  • винний;
  • винно-помаранчевий.

У цьому родовищі є також унікальний поліхромний топаз, в якому блакитні зони переходять в винно-коричневі. На родовищі зустрічаються самоцвіти вагою від 1 до 50 кг.

Варто зазначити, що Волинське родовище одне з небагатьох місць видобутку природних блакитних топазів у світі. Справжня унікальність цих самоцвітів, в їхньому природному небесно-блакитному кольорі, що не порівняно з пофарбованими топазами. Завдяки своєму природному кольору, ці мінерали гідно прикрашають колекції ювелірних виробів відомих світових брендів.

Що ще є у Волинському родовищі

Крім топазів, тут видобувають кварц. Гамма кольорів кварцу представлена відтінками від кришталево-прозорого (гірський кришталь) до жовтого (цитрин), а також від помітно димчастого та золотисто-сірого до глибокого чорного (моріон).

Ведеться тут і видобуток геліодору — відомого ювелірного каменю, різновиду сімейства берилів в зеленувато-жовтому, жовтувато-зеленому і жовтому кольорах.

Геліодори українського родовища вважаються еталонними, оскільки характерна для цього різновиду берилу колірна гамма повністю представлена самоцвітами Волині.

Раніше ми розповідали, що Україна — справжній скарб для світу металів. Її надра ховають величезні поклади, які можуть змінити глобальну економіку. Попри виклики війни, геологи підтверджують: запаси корисних копалин сягають трильйонів доларів.

Також дізнавайтеся, де у Чорному морі є поклади золота.

коштовності дорогоцінні метали видобуток каміння камінь
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
