Украинские самоцветы — где расположено месторождение топаза

Украинские самоцветы — где расположено месторождение топаза

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:15
Украинское месторождение топазов — где расположено и чем уникально
Голубой топаз. Фото: Unsplash

Топаз — один из самых ценных и известных минералов, который издавна привлекает внимание не только ювелиров, но и ученых. Украина занимает важное место среди стран, где этот драгоценный камень встречается в природных залежах.

Новини.LIVE рассказывают, где добывают украинские топазы.

Где расположено месторождение топаза

Единственным в Украине местом, где в промышленном количестве добывают топаз, является Волынское месторождение. Расположено оно на окраине поселка городского типа Хорошев (бывший Володарск-Волынский) Житомирской области и разрабатывается компанией Volyn Gem.

Чем уникально Волынское месторождение

Волынское месторождение является единственным полноценным месторождением драгоценных камней в Украине, а также, по данным на сайте Volyn Gem, одним из двух месторождений в мире по добыче гелиодоров.

Общая протяженность подземных горных выработок составляет более 20 км. Волынские камерные пегматиты разработаны на глубину до 100 метров от поверхности. На сегодня найдено более 1 000 пегматитовых тел и исследовано более 100 видов минералов.

Какие топазы добывают в Волынском месторождении

Палитра цветов топазов Волынского месторождения очень разнообразна:

  • бесцветный;
  • светло-чайный;
  • нежно-голубой;
  • винно-желтый;
  • винный;
  • винно-оранжевый.

В этом месторождении есть также уникальный полихромный топаз, в котором голубые зоны переходят в винно-коричневые. На месторождении встречаются самоцветы весом от 1 до 50 кг.

Стоит отметить, что Волынское месторождение одно из немногих мест добычи природных голубых топазов в мире. Настоящая уникальность этих самоцветов, в их естественном небесно-голубом цвете, что не сравнимо с окрашенными топазами. Благодаря своему природному цвету, эти минералы достойно украшают коллекции ювелирных изделий известных мировых брендов.

Что еще есть в Волынском месторождении

Кроме топазов, здесь добывают кварц. Цветовая гамма кварца представлена оттенками от кристально-прозрачного (горный хрусталь) до желтого (цитрин), а также от заметно дымчатого и золотисто-серого до глубокого черного (морион).

Ведется здесь и добыча гелиодора — известного ювелирного камня, разновидности семейства бериллов в зеленовато-желтом, желтовато-зеленом и желтом цветах.

Гелиодоры украинского месторождения считаются эталонными, поскольку характерная для этой разновидности берилла цветовая гамма полностью представлена самоцветами Волыни.

Ранее мы рассказывали, что Украина — настоящий клад для мира металлов. Ее недра скрывают огромные залежи, которые могут изменить глобальную экономику. Несмотря на вызовы войны, геологи подтверждают: запасы полезных ископаемых достигают триллионов долларов.

Также узнавайте, где в Черном море есть залежи золота.

драгоценности драгоценные металлы добыча камни камень
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
