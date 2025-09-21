Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Перспективный ресурс — какого металла в Украине больше всего

Перспективный ресурс — какого металла в Украине больше всего

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:35
Какого металла больше всего в недрах Украины — запасы и перспективы
Спецтехника на месторождении: Фото: GMK Center

Украина — настоящее сокровище для мира металлов. Ее недра прячут огромные залежи, которые могут изменить глобальную экономику. Несмотря на вызовы войны, геологи подтверждают: запасы полезных ископаемых достигают триллионов долларов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какого металла больше всего в Украине.

Реклама
Читайте также:

Запасы железной руды в Украине

Украина является одним из мировых лидеров по запасам железной руды. По оценкам Института геологии, в недрах страны сосредоточено более 30 миллиардов тонн разведанных запасов железной руды. Это одно из крупнейших месторождений в Европе и мире. Основные залежи расположены в Криворожском бассейне, Белозерском и Кременчугском районах.

Железо — это основа для производства стали и чугуна, поэтому именно этот металл можно назвать главным богатством украинских недр. Его объемы настолько значительны, что хватит на десятки лет интенсивной добычи даже в современных условиях.

Запасы титана в Украине

Кроме железа, Украина имеет уникальные залежи титана, отмечается в Большой украинской энциклопедии. Здесь сосредоточено около 20% мировых запасов титановой руды, что делает страну ключевым игроком на этом рынке. Основные месторождения расположены в Житомирской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Титан является стратегическим металлом для авиации, космической техники, медицины и военной промышленности. Его наличие в Украине создает возможности для развития высокотехнологичных отраслей, хотя значительная часть залежей еще не используется в полном объеме.

Запасы урана в Украине

Еще один металл, о котором стоит упомянуть, — это уран. Украина имеет более 100 тысяч тонн урановых запасов, что позволяет обеспечивать работу собственных атомных электростанций. По этому показателю страна входит в двенадцатку мировых лидеров.

Основные залежи урана расположены в Днепропетровской и Кировоградской областях. В будущем развитие собственной добычи может сделать Украину менее зависимой от импорта ядерного топлива, а также превратить ее в экспортера этого стратегического ресурса.

Запасы марганцевой руды в Украине

Украина также имеет значительные залежи марганцевой руды. Они сосредоточены преимущественно в Никопольском бассейне. По запасам марганца страна занимает одно из ведущих мест в мире.

Марганец используется для производства специальных сталей, аккумуляторов, химических соединений. В условиях развития электромобильной отрасли этот металл может стать еще более востребованным.

Запасы других полезных металлов

Кроме ключевых металлов, Украина имеет значительные ресурсы и других элементов:

  1. Графит — одни из крупнейших запасов в мире, которые используют в производстве аккумуляторов и огнеупорных материалов.
  2. Алюминиевые руды (бокситы) — запасы меньше, но они есть в Закарпатской области.
  3. Никель и кобальт — встречаются в небольших объемах, однако имеют стратегическое значение для производства батарей.

Почему именно железо больше всего

По сравнению с другими металлами, именно железо является абсолютным лидером по запасам в Украине. Объем железных руд в десятки раз превышает залежи титана, урана или марганца. Это объясняет, почему металлургия всегда была одной из базовых отраслей украинской экономики.

Если уран и титан можно назвать стратегическими металлами для будущего, то железо — это традиционный фундамент промышленности. Его запасы обеспечивают Украине стабильную позицию на мировом рынке сырья.

Будущее добычи металлов в Украине

Перспективы развития добычи зависят от нескольких факторов:

  • война и риски безопасности: часть месторождений находится в прифронтовых зонах;
  • инвестиции в технологии: нужна модернизация предприятий для эффективной и экологической добычи;
  • мировой спрос: переход к зеленой энергетике повышает спрос на титан, марганец, графит, но также требует стали.

Украина имеет шанс использовать свои запасы не только как источник экспорта, но и как основу для развития собственной перерабатывающей промышленности, считают эксперты.

Как сообщалось, Украина имеет большие запасы минеральных ресурсов, что делает ее одной из самых богатых стран Европы. В частности, значительные залежи рудных ископаемых являются фундаментом для развития металлургической, машиностроительной и тяжелой промышленности.

Также мы рассказывали, что золотые запасы Украины составляют около 3 000 тонн. Наиболее перспективным регионом являются Карпаты, которые имеют не только значительные залежи золота, но и уникальную историю и природные особенности, что отличает их от других золотоносных регионов.

добыча полезных ископаемых добыча металл добыча руд металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации