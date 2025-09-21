Відео
Головна Індустрії Шалені обсяги — які метали ховають надра України

Шалені обсяги — які метали ховають надра України

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 10:35
Якого металу найбільше в надрах України — запаси та перспективи
Спецтехніка на родовищі: Фото: GMK Center

Україна — справжній скарб для світу металів. Її надра ховають величезні поклади, які можуть змінити глобальну економіку. Попри виклики війни, геологи підтверджують: запаси корисних копалин сягають трильйонів доларів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, якого металу найбільше в Україні.

Читайте також:

Запаси залізної руди в Україні

Україна є одним із світових лідерів за запасами залізної руди. За оцінками Інституту геології, у надрах країни зосереджено понад 30 мільярдів тонн розвіданих запасів залізної руди. Це одне з найбільших родовищ у Європі та світі. Основні поклади розташовані у Криворізькому басейні, Білозерському та Кременчуцькому районах.

Залізо — це основа для виробництва сталі та чавуну, тому саме цей метал можна назвати головним багатством українських надр. Його обсяги настільки значні, що вистачить на десятки років інтенсивного видобутку навіть у сучасних умовах.

Запаси титану в Україні

Окрім заліза, Україна має унікальні поклади титану, зазначається у Великій українській енциклопедії. Тут зосереджено близько 20% світових запасів титанової руди, що робить країну ключовим гравцем на цьому ринку. Основні родовища розташовані у Житомирській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Титан є стратегічним металом для авіації, космічної техніки, медицини та військової промисловості. Його наявність в Україні створює можливості для розвитку високотехнологічних галузей, хоча значна частина покладів ще не використовується у повному обсязі.

Запаси урану в Україні

Ще один метал, про який варто згадати, — це уран. Україна має більше 100 тисяч тонн уранових запасів, що дозволяє забезпечувати роботу власних атомних електростанцій. За цим показником країна входить до дванадцятки світових лідерів.

Основні поклади урану розташовані у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У майбутньому розвиток власного видобутку може зробити Україну менш залежною від імпорту ядерного палива, а також перетворити її на експортера цього стратегічного ресурсу.

Запаси марганцевої руди в Україні

Україна також має значні поклади марганцевої руди. Вони зосереджені переважно у Нікопольському басейні. За запасами марганцю країна посідає одне з провідних місць у світі.

Марганець використовується для виробництва спеціальних сталей, акумуляторів, хімічних сполук. В умовах розвитку електромобільної галузі цей метал може стати ще більш затребуваним.

Запаси інших корисних металів

Окрім ключових металів, Україна має значні ресурси й інших елементів:

  1. Графіт — одні з найбільших запасів у світі, які використовують у виробництві акумуляторів і вогнетривких матеріалів.
  2. Алюмінієві руди (боксити) — запаси менші, але вони є у Закарпатській області.
  3. Нікель і кобальт — зустрічаються у невеликих обсягах, проте мають стратегічне значення для виробництва батарей.

Чому саме залізо найбільше

Порівняно з іншими металами, саме залізо є абсолютним лідером за запасами в Україні. Обсяг залізних руд у десятки разів перевищує поклади титану, урану чи марганцю. Це пояснює, чому металургія завжди була однією з базових галузей української економіки.

Якщо уран і титан можна назвати стратегічними металами для майбутнього, то залізо — це традиційний фундамент промисловості. Його запаси забезпечують Україні стабільну позицію на світовому ринку сировини.

Майбутнє видобутку металів в Україні

Перспективи розвитку видобутку залежать від кількох факторів:

  • війна та безпекові ризики: частина родовищ знаходиться у прифронтових зонах;
  • інвестиції у технології: потрібна модернізація підприємств для ефективного та екологічного видобутку;
  • світовий попит: перехід до зеленої енергетики підвищує попит на титан, марганець, графіт, але також потребує сталі.

Україна має шанс використати свої запаси не лише як джерело експорту, а й як основу для розвитку власної переробної промисловості, вважають експерти.

Як повідомлялось, Україна має великі запаси мінеральних ресурсів, що робить її однією з найбагатших країн Європи. Зокрема, значні поклади рудних копалин є фундаментом для розвитку металургійної, машинобудівної та важкої промисловості.

Також ми розповідали, що золоті запаси України становлять близько 3 000 тонн. Найбільш перспективним регіоном є Карпати, які мають не тільки значні поклади золота, але й унікальну історію та природні особливості, що відрізняє їх від інших золотоносних регіонів.

видобуток корисних копалин видобуток метал видобуток руд металургія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
