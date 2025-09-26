Від бурштину до топазів — яке коштовне каміння видобувають в Україні

Коштовне каміння. Фото: Freepik

Україна здавна славиться не лише родючими чорноземами та природними красотами, а й багатими надрами. У глибині української землі приховані справжні скарби — від сяючого бурштину, що вже став візитівкою Полісся, до рідкісних топазів, берилів та опалів. Дорогоцінні камені нашої країни не лише прикрашають ювелірні вироби, а й вражають науковців своєю унікальністю та різноманіттям.

Новини.LIVE розповідають, яке коштовне каміння видобувають в Україні.

Де є поклади коштовного каміння

За даними Національної академії наук, в надрах України декількома поколіннями геологічної служби розвідано 8 родовищ і виявлено близько 300 проявів 40 видів ювелірного та ювелірно-виробного каменю.

Всі вони, а також родовища та рудопрояви декоративного каменю зосереджені здебільшого у надрах чотирьох геологічних структур: Українського щита, Карпатської гірської системи, Кримських гір і Дніпровсько-Донецької западини.

Які дорогоцінні камені є в Україні

Серед найпопулярнішого або найпоширенішого коштовного каміння, поклади якого є в нашій країні, можна виділити такі:

Топаз — кристали зустрічаються у різних геологічних утвореннях Приазов’я, пегматитах Корсунь-Новомиргородського плутону, гранітах, метасоматитах та пегматитах Північно-Західного району Українського щита. Берил — встановлений в пегматитах Приазов’я та Північно-Західному районі Українського щита. Димчастий кварц, моріон — Волинське родовище. Гірський кришталь — родовища та прояви кристалів прозорого кварцу відомі в межах Українського щита, Донбасу, Криму та Карпат. Найбільшим серед них нині є Волинське родовище. Опал — основні поклади знаходяться у надрах двох геологічних структур — Українського щита та Карпат. Гранат — найбільші поклади зосереджені у гранітах і метаморфічних породах Українського щита. Аметист — поклади цього мінералу є у багатьох місцях України, зокрема на Криворіжжі та Волині. Фенакіт — у Приазов’ї (дрібні кристали) і у камерних пегматитах Волині. Корунд — Приазов’я, Побужжя і Коростенський плутон. Гематит-кровавик — поодинокі пункти знаходження цього ювелірного каменю зафіксовано у Криворізькому басейні, хоча запаси його не з’ясовано. Іризуючі польові шпати — рудопрояви та родовища, зокрема лабрадору, знаходяться на Волині (Житомирська обл.) і в межах Корсунь-Новомиргородського плутону (Черкаська обл.). Залізисті кварцити — є у декількох місцях України, але найбільше у Криворізькому басейні. Тигрове, котяче, соколине око — ця група кольорового каменю найбільш поширена в Криворізькому басейні. Нефрит — цей відомий на Сході камінь порівняно нещодавно знайдено серед тремолітових сланців і тремолітів в одному з кар’єрів Криворізького басейну. Пірофіліт — значні його поклади є у двох родовищах — Кур’янівському та Нагірнянському (Житомирська обл.). Мармуровий онікс — найбільш перспективним на його поклади є Середнє Придністров’я, де виявлено більш як 10 рудопроявів. Родоніт — нині є два родовища цього рожевого виробного каменю — (у Чивчинських горах (Прилуцьке) та у Рахівському масиві. Халцедон і агати — виявлені у різних структурах Криворізького басейну, а також у вулканічних породах Закарпаття, Карадагу та базальтах на заході Волині. Яшма — різні генетичні типи яшми та яшмоподібних порід відомі на Українському щиті, у Криму, Донбасі, Закарпатті. Обсидіан — перспективні рудопрояви цього каменю виявлено серед вулканогенно-осадових порід Вигорлат-Гутинської гряди (Закарпаття). Скам’яніле дерево — на території України скам’яніле дерево знайдено в околицях м. Львів, смт Завалля (Кіровоградська обл.), м. Могилів-Подільський на Дністрі, а також у деяких пунктах Донбасу. Квардіт — у Жовторічнянському родовищі (Криворіжжя). Бурштин — зосереджений переважно на півночі Рівненської, Волинської та Житомирської областей, утворюючи так званий "бурштиновий трикутник". Декоративне каміння — найбільш унікальні родовища декоративного каменю зосереджені в межах Українського щита, який займає площу понад 200 тис. км2 і є третім за розміром гірничорудним регіоном Європи.

Нині в Україні найбільш перспективним для розвитку економіки є декоративне каміння, наступним за значенням — напівкоштовне (напівдорогоцінне): бурштин, пірофіліт, кварцит, мармуровий онікс, ангідрит і гіпс, джеспіліт, нефрит, епідозит, яшма, агат і халцедон, родоніт, іризуючий лабрадор, котяче та тигрове око (вироби саме з цього каменю найбільше представлені аматорами та малими підприємствами на внутрішньому ринку) і лише потім — власне коштовне каміння.

