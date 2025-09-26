Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Багатство надр — яке коштовне каміння видобувають в Україні

Багатство надр — яке коштовне каміння видобувають в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 10:35
Від бурштину до топазів — яке коштовне каміння видобувають в Україні
Коштовне каміння. Фото: Freepik

Україна здавна славиться не лише родючими чорноземами та природними красотами, а й багатими надрами. У глибині української землі приховані справжні скарби — від сяючого бурштину, що вже став візитівкою Полісся, до рідкісних топазів, берилів та опалів. Дорогоцінні камені нашої країни не лише прикрашають ювелірні вироби, а й вражають науковців своєю унікальністю та різноманіттям.

Новини.LIVE розповідають, яке коштовне каміння видобувають в Україні.

Реклама
Читайте також:

Де є поклади коштовного каміння 

За даними Національної академії наук, в надрах України декількома поколіннями геологічної служби розвідано 8 родовищ і виявлено близько 300 проявів 40 видів ювелірного та ювелірно-виробного каменю.

Всі вони, а також родовища та рудопрояви декоративного каменю зосереджені здебільшого у надрах чотирьох геологічних структур: Українського щита, Карпатської гірської системи, Кримських гір і Дніпровсько-Донецької западини.

Які дорогоцінні камені є в Україні

Серед найпопулярнішого або найпоширенішого коштовного каміння, поклади якого є в нашій країні, можна виділити такі:

  1. Топаз — кристали зустрічаються у різних геологічних утвореннях Приазов’я, пегматитах Корсунь-Новомиргородського плутону, гранітах, метасоматитах та пегматитах Північно-Західного району Українського щита.
  2. Берил — встановлений в пегматитах Приазов’я та Північно-Західному районі Українського щита.
  3. Димчастий кварц, моріон — Волинське родовище.
  4. Гірський кришталь — родовища та прояви кристалів прозорого кварцу відомі в межах Українського щита, Донбасу, Криму та Карпат. Найбільшим серед них нині є Волинське родовище.
  5. Опал — основні поклади знаходяться у надрах двох геологічних структур — Українського щита та Карпат.
  6. Гранат — найбільші поклади зосереджені у гранітах і метаморфічних породах Українського щита.
  7. Аметист — поклади цього мінералу є у багатьох місцях України, зокрема на Криворіжжі та Волині.
  8. Фенакіт — у Приазов’ї (дрібні кристали) і у камерних пегматитах Волині.
  9. Корунд — Приазов’я, Побужжя і Коростенський плутон.
  10. Гематит-кровавик — поодинокі пункти знаходження цього ювелірного каменю зафіксовано у Криворізькому басейні, хоча запаси його не з’ясовано.
  11. Іризуючі польові шпати — рудопрояви та родовища, зокрема лабрадору, знаходяться на Волині (Житомирська обл.) і в межах Корсунь-Новомиргородського плутону (Черкаська обл.).
  12. Залізисті кварцити — є у декількох місцях України, але найбільше у Криворізькому басейні.
  13. Тигрове, котяче, соколине око — ця група кольорового каменю найбільш поширена в Криворізькому басейні.
  14. Нефрит — цей відомий на Сході камінь порівняно нещодавно знайдено серед тремолітових сланців і тремолітів в одному з кар’єрів Криворізького басейну.
  15. Пірофіліт — значні його поклади є у двох родовищах — Кур’янівському та Нагірнянському (Житомирська обл.).
  16. Мармуровий онікс — найбільш перспективним на його поклади є Середнє Придністров’я, де виявлено більш як 10 рудопроявів.
  17. Родоніт — нині є два родовища цього рожевого виробного каменю — (у Чивчинських горах (Прилуцьке) та у Рахівському масиві.
  18. Халцедон і агати — виявлені у різних структурах Криворізького басейну, а також у вулканічних породах Закарпаття, Карадагу та базальтах на заході Волині.
  19. Яшма — різні генетичні типи яшми та яшмоподібних порід відомі на Українському щиті, у Криму, Донбасі, Закарпатті.
  20. Обсидіан — перспективні рудопрояви цього каменю виявлено серед вулканогенно-осадових порід Вигорлат-Гутинської гряди (Закарпаття).
  21. Скам’яніле дерево — на території України скам’яніле дерево знайдено в околицях м. Львів, смт Завалля (Кіровоградська обл.), м. Могилів-Подільський на Дністрі, а також у деяких пунктах Донбасу.
  22. Квардіт —  у Жовторічнянському родовищі (Криворіжжя). 
  23. Бурштин — зосереджений переважно на півночі Рівненської, Волинської та Житомирської областей, утворюючи так званий "бурштиновий трикутник".
  24. Декоративне каміння — найбільш унікальні родовища декоративного каменю зосереджені в межах Українського щита, який займає площу понад 200 тис. км2 і є третім за розміром гірничорудним регіоном Європи. 

Нині в Україні найбільш перспективним для розвитку економіки є декоративне каміння, наступним за значенням — напівкоштовне (напівдорогоцінне): бурштин, пірофіліт, кварцит, мармуровий онікс, ангідрит і гіпс, джеспіліт, нефрит, епідозит, яшма, агат і халцедон, родоніт, іризуючий лабрадор, котяче та тигрове око (вироби саме з цього каменю найбільше представлені аматорами та малими підприємствами на внутрішньому ринку) і лише потім — власне коштовне каміння.

Раніше ми писали, де в Чорному морі є поклади золота

Також дізнавайтеся, де в Україні видобувають топази

коштовності дорогоцінні метали видобуток каміння корисні копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації