Алмаз, топаз, гранат та інші — де в Україні є родовища коштовного каміння

У надрах України виявлено понад чотири сотні родовищ гемологічних матеріалів, які слугують основою для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва, застосовуються у виготовленні ювелірних та біжутерійних прикрас, а також мають високу цінність для поповнення колекцій.

Новини.LIVE розповідають про головні родовища коштовного каміння в Україні.

На території нашої країни видобувається дорогоцінне каміння ювелірної якості (хоч і в незначній кількості) та каміння для промислового використання — алмази, корунди (сапфіри та рубіни), берили (смарагди), топази тощо, а також облицювальне каміння.

Де видобувають коштовне каміння

За даними ресурсу Gems, усі наявні в Україні родовища кольорових та облицювальних каменів в основному знаходяться у чотирьох геологічних зонах: Український щит, Карпатські та Кримські гори, Дніпровсько-Донецька западина.

Основними та найвідомішими є такі родовища дорогоцінного каміння:

Капітанівське — рубін;

Волинське — берил, топаз, кварц;

Богданівське — аметист;

Центрально-Нагольчанське — гірський кришталь;

Золотухинське — кварцит;

Калюсик — мармуровий онікс;

Вільне — янтар;

Клесівське — янтар;

Скалева — янтар;

Катеринівське — опал;

Кропивницьке — тигряче око;

Прелуцьке — родоніт;

Волоське — унакіт;

Новомиколаївське — накіт;

Янова долина — яшма;

Рокосівське — гагат, обсидіан.

Українські родовища, де видобуваються алмази всіх генетичних типів, зосереджені в таких геологічних структурах, як Український щит, Донецька складчаста споруда та Скіфська плита.

