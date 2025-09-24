Відео
Україна
Родовища коштовного каміння в Україні — де є найбільші поклади

Родовища коштовного каміння в Україні — де є найбільші поклади

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:35
Алмаз, топаз, гранат та інші — де в Україні є родовища коштовного каміння
Дорогоцінні камені. Фото: Unsplash

У надрах України виявлено  понад чотири сотні родовищ гемологічних матеріалів, які слугують основою для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва, застосовуються у виготовленні ювелірних та біжутерійних прикрас, а також мають високу цінність для поповнення колекцій. 

Новини.LIVE розповідають про головні родовища коштовного каміння в Україні.

Читайте також:

На території нашої країни видобувається дорогоцінне каміння ювелірної якості (хоч і в незначній кількості) та каміння для промислового використання — алмази, корунди (сапфіри та рубіни), берили (смарагди), топази тощо, а також облицювальне каміння.

Де видобувають коштовне каміння

За даними ресурсу Gems, усі наявні в Україні родовища кольорових та облицювальних каменів в основному знаходяться у чотирьох геологічних зонах: Український щит, Карпатські та Кримські гори, Дніпровсько-Донецька западина.

Основними та найвідомішими є такі родовища дорогоцінного каміння: 

  • Капітанівське — рубін; 
  • Волинське — берил, топаз, кварц; 
  • Богданівське — аметист; 
  • Центрально-Нагольчанське — гірський кришталь; 
  • Золотухинське — кварцит; 
  • Калюсик — мармуровий онікс; 
  • Вільне — янтар; 
  • Клесівське — янтар; 
  • Скалева — янтар; 
  • Катеринівське — опал; 
  • Кропивницьке — тигряче око; 
  • Прелуцьке — родоніт; 
  • Волоське — унакіт; 
  • Новомиколаївське — накіт; 
  • Янова долина — яшма; 
  • Рокосівське — гагат, обсидіан.

Українські родовища, де видобуваються алмази всіх генетичних типів, зосереджені в таких геологічних структурах, як Український щит, Донецька складчаста споруда та Скіфська плита.

Раніше ми розповідали, чим унікальне Волинське родовище та які топази там видобувають.

Також дізнавайтеся, де в Чорному морі є поклади золота

