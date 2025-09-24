Алмаз, топаз, гранат та інші — де в Україні є родовища коштовного каміння

Родовища коштовного каміння в Україні — де є найбільші поклади
У надрах України виявлено понад чотири сотні родовищ гемологічних матеріалів, які слугують основою для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва, застосовуються у виготовленні ювелірних та біжутерійних прикрас, а також мають високу цінність для поповнення колекцій.
Новини.LIVE розповідають про головні родовища коштовного каміння в Україні.
На території нашої країни видобувається дорогоцінне каміння ювелірної якості (хоч і в незначній кількості) та каміння для промислового використання — алмази, корунди (сапфіри та рубіни), берили (смарагди), топази тощо, а також облицювальне каміння.
Де видобувають коштовне каміння
За даними ресурсу Gems, усі наявні в Україні родовища кольорових та облицювальних каменів в основному знаходяться у чотирьох геологічних зонах: Український щит, Карпатські та Кримські гори, Дніпровсько-Донецька западина.
Основними та найвідомішими є такі родовища дорогоцінного каміння:
- Капітанівське — рубін;
- Волинське — берил, топаз, кварц;
- Богданівське — аметист;
- Центрально-Нагольчанське — гірський кришталь;
- Золотухинське — кварцит;
- Калюсик — мармуровий онікс;
- Вільне — янтар;
- Клесівське — янтар;
- Скалева — янтар;
- Катеринівське — опал;
- Кропивницьке — тигряче око;
- Прелуцьке — родоніт;
- Волоське — унакіт;
- Новомиколаївське — накіт;
- Янова долина — яшма;
- Рокосівське — гагат, обсидіан.
Українські родовища, де видобуваються алмази всіх генетичних типів, зосереджені в таких геологічних структурах, як Український щит, Донецька складчаста споруда та Скіфська плита.
Раніше ми розповідали, чим унікальне Волинське родовище та які топази там видобувають.
Також дізнавайтеся, де в Чорному морі є поклади золота.
Читайте Новини.LIVE!