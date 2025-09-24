Алмаз, топаз, гранат и другие — где в Украине есть месторождения драгоценных камней

Драгоценные камни. Фото: Unsplash

В недрах Украины выявлено более четырех сотен месторождений геммологических материалов, которые служат основой для создания изделий декоративно-прикладного искусства, применяются в изготовлении ювелирных и бижутерийных украшений, а также имеют высокую ценность для пополнения коллекций.

На территории нашей страны добываются драгоценные камни ювелирного качества (хоть и в незначительном количестве) и камни для промышленного использования — алмазы, корунды (сапфиры и рубины), бериллы (изумруды), топазы и т.д., а также облицовочные камни.

Где добывают драгоценные камни

По данным ресурса Gems, все имеющиеся в Украине месторождения цветных и облицовочных камней в основном находятся в четырех геологических зонах: Украинский щит, Карпатские и Крымские горы, Днепровско-Донецкая впадина.

Основными и самыми известными являются такие месторождения драгоценных камней:

Капитановское — рубин;

Волынское — берилл, топаз, кварц;

Богдановское — аметист;

Центрально-Нагольчанское — горный хрусталь;

Золотухинское — кварцит;

Калюсик — мраморный оникс;

Вольное — янтарь;

Клесовское — янтарь;

Скалева — янтарь;

Катериновское — опал;

Кропивницкое — тигровый глаз;

Прелуцкое — родонит;

Волосское — унакит;

Новониколаевское — накит;

Яновая долина — яшма;

Рокосовское — гагат, обсидиан.

Украинские месторождения, где добываются алмазы всех генетических типов, сосредоточены в таких геологических структурах, как Украинский щит, Донецкое складчатое сооружение и Скифская плита.

