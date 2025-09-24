Видео
Главная Индустрии Драгоценные камни Украины — где находятся основные месторождения

Драгоценные камни Украины — где находятся основные месторождения

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:35
Алмаз, топаз, гранат и другие — где в Украине есть месторождения драгоценных камней
Драгоценные камни. Фото: Unsplash

В недрах Украины выявлено более четырех сотен месторождений геммологических материалов, которые служат основой для создания изделий декоративно-прикладного искусства, применяются в изготовлении ювелирных и бижутерийных украшений, а также имеют высокую ценность для пополнения коллекций.

Новини.LIVE рассказывают о главных месторождениях драгоценных камней в Украине.

Читайте также:

На территории нашей страны добываются драгоценные камни ювелирного качества (хоть и в незначительном количестве) и камни для промышленного использования — алмазы, корунды (сапфиры и рубины), бериллы (изумруды), топазы и т.д., а также облицовочные камни.

Где добывают драгоценные камни

По данным ресурса Gems, все имеющиеся в Украине месторождения цветных и облицовочных камней в основном находятся в четырех геологических зонах: Украинский щит, Карпатские и Крымские горы, Днепровско-Донецкая впадина.

Основными и самыми известными являются такие месторождения драгоценных камней:

  • Капитановское — рубин;
  • Волынское — берилл, топаз, кварц;
  • Богдановское — аметист;
  • Центрально-Нагольчанское — горный хрусталь;
  • Золотухинское — кварцит;
  • Калюсик — мраморный оникс;
  • Вольное — янтарь;
  • Клесовское — янтарь;
  • Скалева — янтарь;
  • Катериновское — опал;
  • Кропивницкое — тигровый глаз;
  • Прелуцкое — родонит;
  • Волосское — унакит;
  • Новониколаевское — накит;
  • Яновая долина — яшма;
  • Рокосовское — гагат, обсидиан.

Украинские месторождения, где добываются алмазы всех генетических типов, сосредоточены в таких геологических структурах, как Украинский щит, Донецкое складчатое сооружение и Скифская плита.

Ранее мы рассказывали, чем уникально Волынское месторождение и какие топазы там добывают.

Также узнавайте, где в Черном море есть залежи золота.

