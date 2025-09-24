Алмаз, топаз, гранат и другие — где в Украине есть месторождения драгоценных камней

Драгоценные камни Украины — где находятся основные месторождения
В недрах Украины выявлено более четырех сотен месторождений геммологических материалов, которые служат основой для создания изделий декоративно-прикладного искусства, применяются в изготовлении ювелирных и бижутерийных украшений, а также имеют высокую ценность для пополнения коллекций.
Новини.LIVE рассказывают о главных месторождениях драгоценных камней в Украине.
На территории нашей страны добываются драгоценные камни ювелирного качества (хоть и в незначительном количестве) и камни для промышленного использования — алмазы, корунды (сапфиры и рубины), бериллы (изумруды), топазы и т.д., а также облицовочные камни.
Где добывают драгоценные камни
По данным ресурса Gems, все имеющиеся в Украине месторождения цветных и облицовочных камней в основном находятся в четырех геологических зонах: Украинский щит, Карпатские и Крымские горы, Днепровско-Донецкая впадина.
Основными и самыми известными являются такие месторождения драгоценных камней:
- Капитановское — рубин;
- Волынское — берилл, топаз, кварц;
- Богдановское — аметист;
- Центрально-Нагольчанское — горный хрусталь;
- Золотухинское — кварцит;
- Калюсик — мраморный оникс;
- Вольное — янтарь;
- Клесовское — янтарь;
- Скалева — янтарь;
- Катериновское — опал;
- Кропивницкое — тигровый глаз;
- Прелуцкое — родонит;
- Волосское — унакит;
- Новониколаевское — накит;
- Яновая долина — яшма;
- Рокосовское — гагат, обсидиан.
Украинские месторождения, где добываются алмазы всех генетических типов, сосредоточены в таких геологических структурах, как Украинский щит, Донецкое складчатое сооружение и Скифская плита.
