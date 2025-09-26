Видео
Сокровища Земли — какие драгоценные камни добывают в Украине

Сокровища Земли — какие драгоценные камни добывают в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 10:35
От янтаря до топазов — какие драгоценные камни добывают в Украине
Драгоценные камни. Фото: Freepik

Украина издавна славится не только плодородными черноземами и природными красотами, но и богатыми недрами. В глубине украинской земли скрыты настоящие сокровища — от сияющего янтаря, который уже стал визитной карточкой Полесья, до редких топазов, бериллов и опалов. Драгоценные камни нашей страны не только украшают ювелирные изделия, но и поражают ученых своей уникальностью и многообразием.

Новини.LIVE рассказывают, какие драгоценные камни добывают в Украине.

Где есть залежи драгоценных камней

По данным Национальной академии наук, в недрах Украины несколькими поколениями геологической службы разведано 8 месторождений и выявлено около 300 проявлений 40 видов ювелирного и ювелирно-производственного камня.

Все они, а также месторождения и рудопроявления декоративного камня сосредоточены в основном в недрах четырех геологических структур: Украинского щита, Карпатской горной системы, Крымских гор и Днепровско-Донецкой впадины.

Какие драгоценные камни есть в Украине

Среди самых популярных или распространенных драгоценных камней, залежи которых есть в нашей стране, можно выделить следующие:

  1. Топаз — кристаллы встречаются в различных геологических образованиях Приазовья, пегматитах Корсунь-Новомиргородского плутона, гранитах, метасоматитах и пегматитах Северо-Западного района Украинского щита.
  2. Берилл — установлен в пегматитах Приазовья и Северо-Западном районе Украинского щита.
  3. Дымчатый кварц, морион — Волынское месторождение.
  4. Горный хрусталь — месторождения и проявления кристаллов прозрачного кварца известны в пределах Украинского щита, Донбасса, Крыма и Карпат. Крупнейшим среди них сейчас является Волынское месторождение.
  5. Опал — основные залежи находятся в недрах двух геологических структур - Украинского щита и Карпат.
  6. Гранат — крупнейшие залежи сосредоточены в гранитах и метаморфических породах Украинского щита.
  7. Аметист — залежи этого минерала есть во многих местах Украины, в частности на Криворожье и Волыни.
  8. Фенакит — в Приазовье (мелкие кристаллы) и в камерных пегматитах Волыни.
  9. Корунд — Приазовье, Побужье и Коростенский плутон.
  10. Гематит-кровавик — единичные пункты нахождения этого ювелирного камня зафиксированы в Криворожском бассейне, хотя запасы его не выяснены.
  11. Иризирующие полевые шпаты — рудопроявления и месторождения, в частности лабрадора, находятся на Волыни (Житомирская обл.) и в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона (Черкасская обл.).
  12. Железистые кварциты — есть в нескольких местах Украины, но больше всего в Криворожском бассейне.
  13. Тигровый, кошачий, соколиный глаз — эта группа цветного камня наиболее распространена в Криворожском бассейне.
  14. Нефрит — этот известный на Востоке камень сравнительно недавно найден среди тремолитовых сланцев и тремолитов в одном из карьеров Криворожского бассейна.
  15. Пирофиллит — значительные его залежи есть в двух месторождениях — Курьяновском и Нагорнянском (Житомирская обл.).
  16. Мраморный оникс — наиболее перспективным на его залежи является Среднее Приднестровье, где выявлено более 10 рудопроявлений.
  17. Родонит — сейчас есть два месторождения этого розового поделочного камня — в Чивчинских горах (Прилуцкое) и в Раховском массиве.
  18. Халцедон и агаты — обнаружены в различных структурах Криворожского бассейна, а также в вулканических породах Закарпатья, Карадага и базальтах на западе Волыни.
  19. Яшма — различные генетические типы яшмы и яшмоподобных пород известны на Украинском щите, в Крыму, Донбассе, Закарпатье.
  20. Обсидиан — перспективные рудопроявления этого камня обнаружены среди вулканогенно-осадочных пород Выгорлат-Гутинской гряды (Закарпатье).
  21. Окаменелое дерево — на территории Украины окаменелое дерево найдено в окрестностях г. Львов, пгт Завалье (Кировоградская обл.), г. Могилев-Подольский на Днестре, а также в некоторых пунктах Донбасса.
  22. Квардит — в Жовторичнянском месторождении (Криворожье).
  23. Янтарь — сосредоточен преимущественно на севере Ровенской, Волынской и Житомирской областей, образуя так называемый "янтарный треугольник".
  24. Декоративные камни — наиболее уникальные месторождения декоративного камня сосредоточены в пределах Украинского щита, который занимает площадь более 200 тыс. км2 и является третьим по величине горнорудным регионом Европы.

Сейчас в Украине наиболее перспективным для развития экономики является декоративный камень, следующим по значению — полудрагоценный (полудрагоценный): янтарь, пирофиллит, кварцит, мраморный оникс, ангидрит и гипс, джеспилит, нефрит, эпидозит, яшма, агат и халцедон, родонит, иризирующий лабрадор, кошачий и тигровый глаз (изделия именно из этого камня больше всего представлены любителями и малыми предприятиями на внутреннем рынке) и только потом — собственно драгоценные камни.

