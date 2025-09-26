От янтаря до топазов — какие драгоценные камни добывают в Украине

Драгоценные камни. Фото: Freepik

Украина издавна славится не только плодородными черноземами и природными красотами, но и богатыми недрами. В глубине украинской земли скрыты настоящие сокровища — от сияющего янтаря, который уже стал визитной карточкой Полесья, до редких топазов, бериллов и опалов. Драгоценные камни нашей страны не только украшают ювелирные изделия, но и поражают ученых своей уникальностью и многообразием.

Новини.LIVE рассказывают, какие драгоценные камни добывают в Украине.

Реклама

Читайте также:

Где есть залежи драгоценных камней

По данным Национальной академии наук, в недрах Украины несколькими поколениями геологической службы разведано 8 месторождений и выявлено около 300 проявлений 40 видов ювелирного и ювелирно-производственного камня.

Все они, а также месторождения и рудопроявления декоративного камня сосредоточены в основном в недрах четырех геологических структур: Украинского щита, Карпатской горной системы, Крымских гор и Днепровско-Донецкой впадины.

Какие драгоценные камни есть в Украине

Среди самых популярных или распространенных драгоценных камней, залежи которых есть в нашей стране, можно выделить следующие:

Топаз — кристаллы встречаются в различных геологических образованиях Приазовья, пегматитах Корсунь-Новомиргородского плутона, гранитах, метасоматитах и пегматитах Северо-Западного района Украинского щита. Берилл — установлен в пегматитах Приазовья и Северо-Западном районе Украинского щита. Дымчатый кварц, морион — Волынское месторождение. Горный хрусталь — месторождения и проявления кристаллов прозрачного кварца известны в пределах Украинского щита, Донбасса, Крыма и Карпат. Крупнейшим среди них сейчас является Волынское месторождение. Опал — основные залежи находятся в недрах двух геологических структур - Украинского щита и Карпат. Гранат — крупнейшие залежи сосредоточены в гранитах и метаморфических породах Украинского щита. Аметист — залежи этого минерала есть во многих местах Украины, в частности на Криворожье и Волыни. Фенакит — в Приазовье (мелкие кристаллы) и в камерных пегматитах Волыни. Корунд — Приазовье, Побужье и Коростенский плутон. Гематит-кровавик — единичные пункты нахождения этого ювелирного камня зафиксированы в Криворожском бассейне, хотя запасы его не выяснены. Иризирующие полевые шпаты — рудопроявления и месторождения, в частности лабрадора, находятся на Волыни (Житомирская обл.) и в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона (Черкасская обл.). Железистые кварциты — есть в нескольких местах Украины, но больше всего в Криворожском бассейне. Тигровый, кошачий, соколиный глаз — эта группа цветного камня наиболее распространена в Криворожском бассейне. Нефрит — этот известный на Востоке камень сравнительно недавно найден среди тремолитовых сланцев и тремолитов в одном из карьеров Криворожского бассейна. Пирофиллит — значительные его залежи есть в двух месторождениях — Курьяновском и Нагорнянском (Житомирская обл.). Мраморный оникс — наиболее перспективным на его залежи является Среднее Приднестровье, где выявлено более 10 рудопроявлений. Родонит — сейчас есть два месторождения этого розового поделочного камня — в Чивчинских горах (Прилуцкое) и в Раховском массиве. Халцедон и агаты — обнаружены в различных структурах Криворожского бассейна, а также в вулканических породах Закарпатья, Карадага и базальтах на западе Волыни. Яшма — различные генетические типы яшмы и яшмоподобных пород известны на Украинском щите, в Крыму, Донбассе, Закарпатье. Обсидиан — перспективные рудопроявления этого камня обнаружены среди вулканогенно-осадочных пород Выгорлат-Гутинской гряды (Закарпатье). Окаменелое дерево — на территории Украины окаменелое дерево найдено в окрестностях г. Львов, пгт Завалье (Кировоградская обл.), г. Могилев-Подольский на Днестре, а также в некоторых пунктах Донбасса. Квардит — в Жовторичнянском месторождении (Криворожье). Янтарь — сосредоточен преимущественно на севере Ровенской, Волынской и Житомирской областей, образуя так называемый "янтарный треугольник". Декоративные камни — наиболее уникальные месторождения декоративного камня сосредоточены в пределах Украинского щита, который занимает площадь более 200 тыс. км2 и является третьим по величине горнорудным регионом Европы.

Сейчас в Украине наиболее перспективным для развития экономики является декоративный камень, следующим по значению — полудрагоценный (полудрагоценный): янтарь, пирофиллит, кварцит, мраморный оникс, ангидрит и гипс, джеспилит, нефрит, эпидозит, яшма, агат и халцедон, родонит, иризирующий лабрадор, кошачий и тигровый глаз (изделия именно из этого камня больше всего представлены любителями и малыми предприятиями на внутреннем рынке) и только потом — собственно драгоценные камни.

Ранее мы писали, где в Черном море есть залежи золота.

Также узнавайте, где в Украине добывают топазы.