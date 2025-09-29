Видео
Сокровища под землей — где в мире больше всего драгоценных камней

Сокровища под землей — где в мире больше всего драгоценных камней

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 13:10
Состояние под ногами — в какой стране мира самые большие запасы драгоценных камней
Драгоценные камни. Фото: Freepik

Драгоценные камни издавна считаются символом роскоши, власти и красоты. От бриллиантов и сапфиров до изумрудов и рубинов — каждое государство имеет свою уникальную "сокровищницу", что определяет его роль на мировом рынке драгоценных камней.

Новини.LIVE рассказывают, в какой стране самые большие запасы драгоценных камней.

Читайте также:

Где в мире больше всего драгоценных камней

На самом деле ни одна страна не обладает абсолютной монополией на эти природные богатства. Бриллианты, сапфиры, изумруды или рубины — все они встречаются в разных регионах, и именно рассредоточенность месторождений формирует глобальный рынок.

По данным Большой украинской энциклопедии, основные поставщики драгоценных камней на мировой рынок это:

  • в Европе: РФ (янтарь, топаз, алмаз, лазурит, нефрит), Чехия (пироп);
  • в Азии: Афганистан (лазурит, кунцит), Мьянма (рубин, жадеит), Индия (сапфир, изумруд, альмандин, агат), Иран (бирюза), Китай (бирюза, нефрит), Пакистан (рубин), Таиланд (сапфир, циркон, рубин), Шри-Ланка (сапфир, рубин, александрит, циркон, шпинель, гросуляр, адуляр);
  • в Австралии: сапфир, благородные опал, хризопраз, нефрит, родонит;
  • в Африке: Ангола (алмаз), Ботсвана (алмаз), Гана (алмаз), Демократическая Республика Конго (алмаз, малахит), Замбия (изумруд, аметист), Зимбабве (изумруд, аметист), Кения (рубин, гросуляр), Мадагаскар (берилл, турмалин, циркон, кунцит), Мозамбик (турмалин, берилл, кунцит), Намибия (алмаз), Сьерра-Леоне (алмаз), Танзания (рубин, цоизит), ЮАР (алмаз, пироп, тигровый глаз);
  • в Северной Америке: Канада (нефрит), Мексика (опал, агат), США (бирюза, турмалин, хризолит);
  • в Южной Америке: Бразилия (берилл, топаз, аметист, агат, изумруд), Венесуэла (алмаз), Колумбия (изумруд), Уругвай (агат).

Какие драгоценные камни есть в Украине

Наша страна отличается значительным многообразием минералов и драгоценных камней, которые сосредоточены в ее геологических недрах. Здесь встречаются агат, аквамарин, алмаз, альмандин, амазонит, аметист, янтарь, горный хрусталь, дымчатый кварц, лабрадор, нефрит, опал, родонит, изумруд, топаз, турмалин, циркон, яшма и многие другие ценные минералы.

Крупнейшие месторождения драгоценных камней сформировались в разных регионах:

  • Волынское — известно топазами, бериллом и кварцем;
  • Клесовское — богатыми залежами янтаря;
  • Головинское и Федоровское — уникальным лабрадором;
  • Калюсицкое — мраморным ониксом;
  • Прилуцкое — родонитом и родохрозитом;
  • Курьяновское и Нагорнянское — агальматолитом.

Особенно ценными считаются залежи в пределах Украинского кристаллического щита, а также в Волынской и Ровенской областях и Приазовье, где распространены берилл, топаз, янтарь, агат, яшма и аметист.

В конце XX века в Украине были открыты алмазы всех известных генетических типов. Они зафиксированы в пределах Украинского кристаллического щита, Донецкого складчатого сооружения и Скифской платформы. Важным научным прорывом стали открытия 1999-2000 годов, когда в кимберлитовых структурах Приазовья впервые были найдены природные алмазы.

драгоценности добыча полезных ископаемых драгоценные металлы добыча месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
