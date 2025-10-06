Золото на піку — що буде з ціною до кінця 2025 року

Злитки золота. Фото: Unsplash

У 2025 році ціна золота сягнула історичних максимумів — понад 3 900 доларів за унцію. Навіть за умов високих відсоткових ставок, які зазвичай гальмують попит на "неприносячі дохід" активи, золото продемонструвало стійкий і потужний ривок.

Це ралі — одне з найпотужніших за останні десятиліття, і воно привертає увагу фінансових ринків по всьому світу, пише видання Discovery Alert.

Ключові причини зростання ціни золота

Секрет успіху золота криється в кількох факторах, які разом створюють ідеальні умови для його подорожчання:

Геополітична нестабільність. Загострення конфліктів і напруженість у міжнародних відносинах змушують інвесторів шукати безпечні активи. Фіскальні проблеми держав. Бюджетні кризи та перебої в економічній звітності додають невизначеності на ринки. Тиск на центральні банки. Політичний вплив на монетарну політику викликає занепокоєння щодо незалежності фінансових інституцій. Очікування зниження ставок. Передбачення кількох знижень відсоткових ставок сприяє зростанню попиту на золото, яке не приносить відсотків.

"Ці фактори послаблюють довіру до традиційних фінансових інструментів, спрямовуючи капітал у золото як надійний актив", — зазначається у матеріалі.

Прогноз для ціни золота

HSBC, один із найбільших банків світу, прогнозує, що ціна золота може перевищити 4 000 доларів за унцію вже найближчим часом. Цей прогноз є одним із найоптимістичніших серед провідних фінансових установ.

Аналітики банку вважають, що геополітична нестабільність, бюджетні проблеми та загрози незалежності центральних банків створять сприятливі умови для подальшого зростання. Золото як актив, що менш вразливий до політичних і економічних потрясінь, залишатиметься у фаворі інвесторів.

Чи триватиме зростання золота у 2026 році

Експерти HSBC переконані, що ралі золота може продовжитись і у 2026 році. Серед основних факторів, які підтримуватимуть зростання:

покупки центральних банків.

Очікується, що національні банки продовжать активно скуповувати золото;

зростання інтересу інституційних інвесторів. Великі фонди дедалі частіше включають золото до своїх портфелів;

диверсифікація валютних резервів. Країни шукають альтернативи долару, накопичуючи золото;

захист від інфляції. Занепокоєння щодо майбутнього зростання цін підтримує попит на дорогоцінні метали.

На відміну від попередніх сплесків цін, нинішнє зростання виглядає більш фундаментальним, що може забезпечити йому довгострокову стабільність.

Роль центральних банків у зростанні ціни золота

Центральні банки по всьому світу активно скуповують золото, встановлюючи рекорди за обсягами покупок. Це стало основою для зростання цін, адже інституційний попит створює міцну підтримку для ринку.

Навіщо центральні банки скуповують золото

Основні мотиви:

диверсифікація резервів, зменшення "доларового ризику";

захист від санкцій чи зовнішнього фінансового тиску;

інфляційний захист активів;

зміцнення балансових позицій державних резервів.

За даними Банку міжнародних розрахунків, це найбільший зсув у стратегії управління резервами за останні десятиліття.

Що може стримати зростання ціни золота

Хоча прогнози оптимістичні, є фактори, які можуть обмежити зростання або викликати тимчасові корекції:

Менше зниження ставок. Якщо центральні банки скоротять ставки повільніше, ніж очікує ринок. Зміцнення долара. Відновлення сили долара може знизити привабливість золота. Вирішення конфліктів. Зменшення геополітичної напруги може знизити попит на безпечні активи. Фіксація прибутку. Інвестори можуть продавати золото, щоб зафіксувати значні прибутки.

Аналітики зазначають, що ці фактори навряд чи змінять довгостроковий тренд, але можуть викликати короткострокову волатильність.

Вплив ціни золота на гірничодобувну галузь

Ціна золота вище 4 000 доларів кардинально змінить економіку золотодобувних компаній:

зростання маржі. Прибутки компаній можуть зрости на 50-100%;

нові родовища. Низькосортні поклади стануть економічно вигідними;

подовження роботи шахт. Переоцінка запасів продовжить терміни експлуатації;

бум розвідки. Збільшення бюджетів на пошук нових родовищ.

Кожен приріст ціни на 100 доларів додає 10-15% до вільного грошового потоку компаній, наголошують фахівці.

Прогноз HSBC виглядає цілком досяжним, враховуючи поточні ринкові умови. Постійні покупки центральних банків, геополітичні ризики та проблеми з монетарною політикою створюють сприятливе середовище для зростання.

"Проте інвесторам варто бути готовими до волатильності та періодичних корекцій. Довгострокові фактори, такі як диверсифікація резервів і занепокоєння щодо інфляції, роблять будь-які падіння цін привабливими для купівлі", — зазначають експерти.

