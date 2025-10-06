Золото на пике — что будет с ценой до конца 2025 года

Слитки золота. Фото: Unsplash

В 2025 году цена золота достигла исторических максимумов — выше 3 900 долларов за унцию. Даже в условиях высоких процентных ставок, которые обычно тормозят спрос на "неприносящие доход" активы, золото продемонстрировало устойчивый и мощный рывок

Это ралли одно из самых мощных за последние десятилетия, и оно привлекает внимание финансовых рынков по всему миру, пишет издание Discovery Alert.

Ключевые причины роста цены золота

Секрет успеха золота кроется в нескольких факторах, которые вместе создают идеальные условия для его подорожания:

Геополитическая нестабильность. Обострение конфликтов и напряженность в международных отношениях заставляют инвесторов искать безопасные активы. Фискальные проблемы государств. Бюджетные кризисы и перебои в экономической отчетности добавляют неопределенности на рынки. Давление на центральные банки. Политическое влияние на монетарную политику вызывает беспокойство относительно независимости финансовых институтов. Ожидание снижения ставок. Предсказание нескольких снижений процентных ставок способствует росту спроса на золото, которое не приносит процентов.

"Эти факторы ослабляют доверие к традиционным финансовым инструментам, направляя капитал в золото как надежный актив", — отмечается в материале.

Прогноз для цены золота

HSBC, один из крупнейших банков мира, прогнозирует, что цена золота может превысить 4 000 долларов за унцию уже в ближайшее время. Этот прогноз является одним из самых оптимистичных среди ведущих финансовых учреждений.

Аналитики банка считают, что геополитическая нестабильность, бюджетные проблемы и угрозы независимости центральных банков создадут благоприятные условия для дальнейшего роста. Золото как актив, менее уязвимый к политическим и экономическим потрясениям, будет оставаться в фаворе инвесторов.

Продолжится ли рост золота в 2026 году

Эксперты HSBC убеждены, что ралли золота может продолжиться и в 2026 году. Среди основных факторов, которые будут поддерживать рост:

покупки центральных банков.

Ожидается, что национальные банки продолжат активно скупать золото;

рост интереса институциональных инвесторов. Крупные фонды все чаще включают золото в свои портфели;

диверсификация валютных резервов. Страны ищут альтернативы доллару, накапливая золото;

защита от инфляции. Беспокойство относительно будущего роста цен поддерживает спрос на драгоценные металлы.

В отличие от предыдущих всплесков цен, нынешний рост выглядит более фундаментальным, что может обеспечить ему долгосрочную стабильность.

Роль центральных банков в росте цены золота

Центральные банки по всему миру активно скупают золото, устанавливая рекорды по объемам покупок. Это стало основой для роста цен, ведь институциональный спрос создает прочную поддержку для рынка.

Зачем центральные банки скупают золото

Основные мотивы:

диверсификация резервов, уменьшение "долларового риска";

защита от санкций или внешнего финансового давления;

инфляционная защита активов;

укрепление балансовых позиций государственных резервов.

По данным Банка международных расчетов, это самый большой сдвиг в стратегии управления резервами за последние десятилетия.

Что может сдержать рост цены золота

Хотя прогнозы оптимистичны, есть факторы, которые могут ограничить рост или вызвать временные коррекции:

Меньшее снижение ставок. Если центральные банки сократят ставки медленнее, чем ожидает рынок. Укрепление доллара. Восстановление силы доллара может снизить привлекательность золота. Разрешение конфликтов. Уменьшение геополитического напряжения может снизить спрос на безопасные активы. Фиксация прибыли. Инвесторы могут продавать золото, чтобы зафиксировать значительные прибыли.

Аналитики отмечают, что эти факторы вряд ли изменят долгосрочный тренд, но могут вызвать краткосрочную волатильность.

Влияние цены золота на горнодобывающую отрасль

Цена золота выше 4 000 долларов кардинально изменит экономику золотодобывающих компаний:

рост маржи. Прибыли компаний могут вырасти на 50-100%;

новые месторождения. Низкосортные залежи станут экономически выгодными;

продление работы шахт. Переоценка запасов продлит сроки эксплуатации;

бум разведки. Увеличение бюджетов на поиск новых месторождений.

Каждый прирост цены на 100 долларов добавляет 10-15% к свободному денежному потоку компаний, отмечают специалисты.

Прогноз HSBC выглядит вполне достижимым, учитывая текущие рыночные условия. Постоянные покупки центральных банков, геополитические риски и проблемы с монетарной политикой создают благоприятную среду для роста.

"Однако инвесторам следует быть готовыми к волатильности и периодическим коррекциям. Долгосрочные факторы, такие как диверсификация резервов и беспокойство относительно инфляции, делают любые падения цен привлекательными для покупки", — отмечают эксперты.

Как сообщалось, Украина обладает существенными запасами золота, которые составляют около 3 000 тонн. Среди ключевых золотоносных регионов — Украинского щита, Донбасса и Карпатской провинции — последняя выделяется не только значительными залежами, но и уникальным сочетанием богатой истории и природной красоты.

Также мы рассказывали, что золото сохраняет статус мощного финансового инструмента, придающего экономическую стабильность странам во время кризисов и неопределенности. Значительные государственные запасы этого металла являются не только впечатляющими, но и критически важными для поддержки национальных валют и глобального экономического влияния.