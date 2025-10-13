Крупнейшие месторождения золота в Украине — в каком регионе сосредоточены

Добыча золота. Фото: CNBC

Украина имеет давнюю горную историю, но о ее золотом потенциале говорят гораздо реже. Несмотря на то, что страна не входит в число мировых лидеров по добыче драгоценных металлов, ее недра скрывают значительные запасы золота.

По оценкам Госгеонедр, золотой потенциал Украины оценивается в более 3 000 тонн — это масштаб, который может повлиять на экономику государства в будущем.

Где искать золото в Украине

Ученые выделяют три основные тектонические зоны, где сконцентрированы залежи золота:

Украинский щит — самая мощная золотоносная территория, простирающаяся на юге и в центре страны. Карпатская золотоносная провинция — охватывает Закарпатье, где разведаны известные месторождения. Донбасская золоторудная провинция — имеет перспективные, хотя и менее исследованные, ресурсы.

Золото в Украине встречается не только в коренных породах, но и в россыпях, сформированных в древних руслах рек. Именно такие месторождения обнаружили в долинах Прута, Черемоша и Серета.

Самые богатые золотом регионы Украины

Украинский щит

Это главная золотоносная зона страны, где сосредоточено примерно 2 400 тонн золота. Геологи уже подробно изучили шесть ключевых месторождений: Майское, Клинцовское, Юрьевское, Сергеевское, Золотая Балка и Широкая Балка. Здесь подтвержденные запасы превышают 620 тонн. Эта часть Украины считается стратегической для дальнейшего развития золоторудной отрасли.

Карпаты

Закарпатье издавна привлекает искателей золота. Именно здесь расположены Мужиевское, Береговское и Саулякское месторождения.

Мужиевское месторождение имеет запасы около 50 тонн;

Береговское оценивают в 80-100 тонн золота;

Сауляк - меньше, но с высокой концентрацией металла в руде.

Суммарно регион может содержать до 55 тонн золота, и это только по нынешним оценкам.

Донбасс

Территория Донбасса тоже имеет потенциал — около 400 тонн прогнозных запасов. Здесь выделяют Бобриковское месторождение и ряд меньших участков, которые еще нуждаются в исследовании. Разведка в этом регионе затруднена военными действиями, однако перспективы остаются высокими.

Почему Украина еще не добывает золото в промышленных масштабах

Несмотря на значительные запасы, промышленная добыча золота в Украине остается минимальной. Причины — в сложности геологических условий, дорогой инфраструктуре и потребности в инвестициях. К этому добавляются экологические вызовы:

риски загрязнения воды во время выщелачивания руды;

уничтожение природных экосистем;

общественное сопротивление из-за страха перед экологическими последствиями.

Для развития отрасли нужны государственные программы поддержки, прозрачные правила для инвесторов и контроль за экологическими стандартами, отмечают специалисты.

По прогнозам геологов, в ближайшие десятилетия юг и Закарпатье могут превратиться в центры золотодобычи, если государство создаст условия для масштабных проектов.

