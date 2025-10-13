Крупнейшие месторождения золота в Украине — в каком регионе сосредоточены

Золото в Украине — в каком регионе больше драгоценного металла
Украина имеет давнюю горную историю, но о ее золотом потенциале говорят гораздо реже. Несмотря на то, что страна не входит в число мировых лидеров по добыче драгоценных металлов, ее недра скрывают значительные запасы золота.
По оценкам Госгеонедр, золотой потенциал Украины оценивается в более 3 000 тонн — это масштаб, который может повлиять на экономику государства в будущем.
Где искать золото в Украине
Ученые выделяют три основные тектонические зоны, где сконцентрированы залежи золота:
- Украинский щит — самая мощная золотоносная территория, простирающаяся на юге и в центре страны.
- Карпатская золотоносная провинция — охватывает Закарпатье, где разведаны известные месторождения.
- Донбасская золоторудная провинция — имеет перспективные, хотя и менее исследованные, ресурсы.
Золото в Украине встречается не только в коренных породах, но и в россыпях, сформированных в древних руслах рек. Именно такие месторождения обнаружили в долинах Прута, Черемоша и Серета.
Самые богатые золотом регионы Украины
Украинский щит
Это главная золотоносная зона страны, где сосредоточено примерно 2 400 тонн золота. Геологи уже подробно изучили шесть ключевых месторождений: Майское, Клинцовское, Юрьевское, Сергеевское, Золотая Балка и Широкая Балка. Здесь подтвержденные запасы превышают 620 тонн. Эта часть Украины считается стратегической для дальнейшего развития золоторудной отрасли.
Карпаты
Закарпатье издавна привлекает искателей золота. Именно здесь расположены Мужиевское, Береговское и Саулякское месторождения.
- Мужиевское месторождение имеет запасы около 50 тонн;
- Береговское оценивают в 80-100 тонн золота;
- Сауляк - меньше, но с высокой концентрацией металла в руде.
Суммарно регион может содержать до 55 тонн золота, и это только по нынешним оценкам.
Донбасс
Территория Донбасса тоже имеет потенциал — около 400 тонн прогнозных запасов. Здесь выделяют Бобриковское месторождение и ряд меньших участков, которые еще нуждаются в исследовании. Разведка в этом регионе затруднена военными действиями, однако перспективы остаются высокими.
Почему Украина еще не добывает золото в промышленных масштабах
Несмотря на значительные запасы, промышленная добыча золота в Украине остается минимальной. Причины — в сложности геологических условий, дорогой инфраструктуре и потребности в инвестициях. К этому добавляются экологические вызовы:
- риски загрязнения воды во время выщелачивания руды;
- уничтожение природных экосистем;
- общественное сопротивление из-за страха перед экологическими последствиями.
Для развития отрасли нужны государственные программы поддержки, прозрачные правила для инвесторов и контроль за экологическими стандартами, отмечают специалисты.
По прогнозам геологов, в ближайшие десятилетия юг и Закарпатье могут превратиться в центры золотодобычи, если государство создаст условия для масштабных проектов.
Как сообщалось, по оценкам ученых, Мировой океан содержит колоссальное количество золота — около 20 миллионов тонн растворено непосредственно в морской воде. Дополнительная часть содержится в твердых отложениях под дном, что стало причиной глобального поиска этих подводных богатств археологами из разных стран.
Также мы рассказывали, цена на золото установила новый рекорд, превысив отметку в 3900 долларов за унцию. Этот мощный рывок произошел даже несмотря на высокие процентные ставки, которые обычно негативно влияют на спрос на такие активы, как золото, не приносящие регулярного дохода.
