Рекордне зростання цін на золото — що відбувається в банках і ломбардах України

Рекордне зростання світових цін на золото найближчим часом, здається, не зупиниться. Станом на п’ятницю, 17 жовтня, унція дорогоцінного металу коштує 4 339 доларів. Золото в Україні, очевидно, також подорожчало, тому наші громадяни можуть більше заробити на продажу.

Вартість золота від НБУ

Майже місяць тому, 20 вересня, золото коштувало 3 685 доларів за унцію. За такий короткий період дорогоцінний метал подорожчав на 654 долари (+17,71%). За даними спеціалізованого порталу GoldPrice, у річному розрізі ціна збільшилася на 58,08%, або 1 576 доларів, що не може не вражати.

Національний банк регулярно публікує інформацію про актуальну закупівельну вартість ресурсу, оскільки накопичує золотовалютні резерви шляхом укладання угод із суб’єктами господарювання. Станом на 17 жовтня 2025 року 1 грам золота коштує:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 5 622,18 грн (було 4 815,07 грн місяць тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 5 605,31 грн (було 4 800,62 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 5 565,96 грн (було 4 766,92 грн).

Як видно, упродовж кількох тижнів ціна піднялася орієнтовно на 807 грн у кожній категорії. Аналогічна тенденція не оминула стороною і закупівельну вартість золота в брухті:

333 проба — 1 853,46 грн/грам;

375 проба — 2 087,24 грн/грам;

500 проба — 2 782,98 грн/грам;

583 проба — 3 244,95 грн/грам;

585 проба — 3 256,09 грн/грам;

750 проба — 4 174,47 грн/грам;

900 проба — 5 009,36 грн/грам;

916 проба — 5 098,42 грн/грам;

958 проба — 5 332,19 грн/грам;

999 проба — 5 560,39 грн/грам;

999,9 проба — 5 565,40 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 5 565,96 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 4 508,43 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Ціни на золото в ломбарді

Різке зростання вартості дорогоцінного металу у світі відчутно відобразилося на цінах у ломбардах. Тепер стало ще вигідніше продавати прикраси, зокрема браслети, каблучки, підвіски, хрестики, сережки, годинники тощо. Ми дізналися, скільки в середньому можна отримати за 1 грам золота (суми варіюються залежно від закладу):

375 проба — до 2 042 грн/грам;

500 проба — до 2 723 грн/грам;

583 проба — до 3 175 грн/грам;

585 проба — до 3 186 грн/грам;

750 проба — до 4 084 грн/грам;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 405 грн/грам;

900 проба — до 4 901 грн/грам;

916 проба — до 4 988 грн/грам;

958 проба (злитки) — до 5 216 грн/грам.

Варто відвідати кілька ломбардів і порівняти пропозиції, оскільки ціни в закладах можуть відчутно відрізнятися. Хтось робить більшу націнку з метою максимального заробітку, а десь не приймають сильно пошкоджений метал.

Нагадаємо, в Китаї виявили гігантське родовище золота з запасами близько 1 100 тонн — найбільше у світі. Його вартість перевищує 83 млрд доларів, а концентрація металу рекордно висока — 138 г на тонну.

Також ми писали, що в Україні зростає інтерес до пошуку скарбів — найперспективніші місця розташовані в Карпатах, на Поділлі та Чернігівщині. Металошукачі дозволяють знаходити монети, прикраси й артефакти.