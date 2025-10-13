Пошук скарбів — що можна знайти за допомогою металошукача в Україні

Монети та металошукач. Фото: ek.ua

Історична земля України багата на перспективні точки. Старі села та хутори, залишені ще з часів Козацької доби, дають високі шанси на знахідки. Особливо цікавими є Карпати, Поділля та Чернігівщина, де земля ще недостатньо досліджена. Береги річок та пляжі Чорного моря також популярні серед шукачів скарбів, адже вода вимиває старі предмети.

Перед початком пошуку важливо отримати дозвіл власника землі, зазначає автор YouTube-каналу Lesnichky Travel. Історичні карти, які легко знайти в інтернеті, допомагають визначити перспективні місця.

За словами чоловіка, добре підготовлена карта історичних поселень значно підвищує шанси на успішну знахідку.

Що можна знайти за допомогою металошукача

Українська земля пропонує широкий спектр знахідок. Найпоширеніші — монети 18-19 століть із срібла чи міді вартістю від 100 до кількох тисяч гривень. Рідше трапляються золоті самородки та ювелірні вироби, як, наприклад, у Карпатах у 2024 році.

Артефакти включають бронзові прикраси Київської Русі, хрестики та орденці. Навіть побутові предмети — гудзики, ножі — мають історичну цінність.

Серед можливих знахідок можна виділити:

Старовинні монети і медалі. Ювелірні вироби та золоті самородки. Бронзові прикраси і хрестики. Побутові предмети та інструменти.

Нові моделі металошукачів 2025 року дозволяють знаходити предмети на глибину до 1,5 метра. Водночас у зонах бойових дій необхідна обережність, адже можливо натрапити на небезпечні предмети, як снаряди.

Законодавство та правила пошуку

Металошукачі легальні для покупки та використання в Україні. Проте розкопки на пам’ятках історії, замках чи курганах заборонені. Порушення може призвести до штрафу до 50 тис. грн або навіть кримінальної відповідальності.

Знахідки до 1917 року вважаються скарбом за Цивільним кодексом та мають передаватися в музей, де можна отримати до 50% вартості як винагороду. Для воєнних артефактів обов’язковий дозвіл Мінкульту.

У 2025 році триває робота над законодавчими ініціативами щодо ліцензування пошуку, що може спростити регуляцію для ентузіастів. Консультація з клубами шукачів допоможе уникнути порушень та підвищити ефективність пошуку.

Поради для початківців

Перші знахідки часто обмежуються металобрухтом, проте це допомагає набути досвіду, зазначає автор YouTube-каналу Камрад MD. Основне спорядження включає:

лопату, щітку та рюкзак;

GPS-пристрій або мобільний з координатами;

додатки для ідентифікації та аналізу знахідок.

Автор додає, що пошук з металошукачем ефективніший у суху погоду та рано вранці.

Як повідомлялось, поблизу Галілейського моря археологи знайшли рідкісний скарб візантійської доби — золоті монети та прикраси, яким майже 1 400 років. Цей регіон, де було зроблено знахідку, довгий час був ареною жорстоких боїв.

Також ми розповідали, що в Одеській області знайшли монети Кримського ханства, вік яких налічує понад пів століття.