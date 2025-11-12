Выгодная продажа лома — где больше всего дают за черные и цветные металлы

Лом металлов. Фото: Unsplash

Украинцы могут найти лом в домашних условиях и выгодно его продать. Однако цены зависят не только от вида металла, спроса или сезона, а даже от региона. В некоторых областях Украины предприятия предлагают клиентам немного большие суммы за конструкции, подлежащие повторной переработке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине наиболее выгодно сдавать черные и цветные металлы.

Где лучше продавать чермет

Стоимость черных и цветных металлов довольно ощутимо варьируется, если сравнивать регионы Украины. Продавая несколько килограмм лома, ценовая разница не сыграет большую роль. Однако при наличии больших объемов не помешает узнать, в каких областях средние прибыли будут выше.

Например, чермет сам по себе недорогой, он стоит около 4-5 грн за килограмм. В Киеве и области удастся продать лом ориентировочно по 3,5 грн/кг, что меньше среднего рыночного предложения. Зато в Винницкой области можно договориться о цене от 6 грн/кг, в Днепропетровской — от 6,5 грн/кг, в Одесской и Львовской — от 5 грн/кг.

Какие цены на медь в Украине

С другой стороны, медь как очень востребованный металл стоит в среднем 320 грн/кг. Накопить большой объем лома непросто, поскольку придется разбирать старую технику, искать детали транспортных средств или изолированные кабели. Понятно, что продавцам захочется получить максимальную прибыль даже за несколько килограмм меди.

Стоимость лома меди в Запорожье. Фото: скриншот

Промониторив цены на официальных сайтах предприятий, мы выяснили, где украинцам могут предложить более выгодные условия продажи:

Киевская область — от 250 до 340 грн;

Сумская область — от 250 до 325 грн;

Харьковская область — от 290 до 365 грн;

Львовская область — от 300 до 330 грн;

Одесская область — от 310 до 350 грн;

Винницкая область — от 320 до 355 грн;

Запорожская область — от 330 до 383 грн;

Днепропетровская область — от 330 до 379 грн.

Отметим, реальная стоимость лома может колебаться в зависимости от многих факторов. Например, пункты приема часто снижают цены из-за наличия ржавчины, загрязнений или неметаллических компонентов. Перед продажей необходимо рассортировать весь "товар" и, по возможности, очистить от лишних веществ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут найти дома большое количество металлических изделий и конструкций, которые принимают на лом. В частности, в каждом доме есть старая посуда, поломанные бытовые приборы и техника, инструменты и тому подобное.

Также мы писали, что запрещено продавать на лом. В перечне — токсичные изделия, железнодорожные рельсы, герметично закрытые цистерны, вещи коммунальной собственности, таблички с кладбищ, радиаторы с неизвестным содержанием и др.