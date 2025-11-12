Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Продажа лома с выгодой — куда поехать, чтобы заработать больше

Продажа лома с выгодой — куда поехать, чтобы заработать больше

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 16:10
обновлено: 15:45
Выгодная продажа лома — где больше всего дают за черные и цветные металлы
Лом металлов. Фото: Unsplash

Украинцы могут найти лом в домашних условиях и выгодно его продать. Однако цены зависят не только от вида металла, спроса или сезона, а даже от региона. В некоторых областях Украины предприятия предлагают клиентам немного большие суммы за конструкции, подлежащие повторной переработке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине наиболее выгодно сдавать черные и цветные металлы.

Реклама
Читайте также:

Где лучше продавать чермет

Стоимость черных и цветных металлов довольно ощутимо варьируется, если сравнивать регионы Украины. Продавая несколько килограмм лома, ценовая разница не сыграет большую роль. Однако при наличии больших объемов не помешает узнать, в каких областях средние прибыли будут выше.

Например, чермет сам по себе недорогой, он стоит около 4-5 грн за килограмм. В Киеве и области удастся продать лом ориентировочно по 3,5 грн/кг, что меньше среднего рыночного предложения. Зато в Винницкой области можно договориться о цене от 6 грн/кг, в Днепропетровской — от 6,5 грн/кг, в Одесской и Львовской — от 5 грн/кг.

Какие цены на медь в Украине

С другой стороны, медь как очень востребованный металл стоит в среднем 320 грн/кг. Накопить большой объем лома непросто, поскольку придется разбирать старую технику, искать детали транспортных средств или изолированные кабели. Понятно, что продавцам захочется получить максимальную прибыль даже за несколько килограмм меди.

Продажа лома с выгодой — куда поехать, чтобы заработать больше - фото 1
Стоимость лома меди в Запорожье. Фото: скриншот

Промониторив цены на официальных сайтах предприятий, мы выяснили, где украинцам могут предложить более выгодные условия продажи:

  • Киевская область — от 250 до 340 грн;
  • Сумская область — от 250 до 325 грн;
  • Харьковская область — от 290 до 365 грн;
  • Львовская область — от 300 до 330 грн;
  • Одесская область — от 310 до 350 грн;
  • Винницкая область — от 320 до 355 грн;
  • Запорожская область — от 330 до 383 грн;
  • Днепропетровская область — от 330 до 379 грн.

Отметим, реальная стоимость лома может колебаться в зависимости от многих факторов. Например, пункты приема часто снижают цены из-за наличия ржавчины, загрязнений или неметаллических компонентов. Перед продажей необходимо рассортировать весь "товар" и, по возможности, очистить от лишних веществ.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут найти дома большое количество металлических изделий и конструкций, которые принимают на лом. В частности, в каждом доме есть старая посуда, поломанные бытовые приборы и техника, инструменты и тому подобное.

Также мы писали, что запрещено продавать на лом. В перечне — токсичные изделия, железнодорожные рельсы, герметично закрытые цистерны, вещи коммунальной собственности, таблички с кладбищ, радиаторы с неизвестным содержанием и др.

цены продажа медь металл металлолом
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации