Вигідний продаж брухту — де найбільше дають за чорні та кольорові метали

Українці можуть знайти брухт у домашніх умовах і вигідно його продати. Однак ціни залежать не тільки від виду металу, попиту чи сезону, а навіть від регіону. В деяких областях України підприємства пропонують клієнтам трохи більші суми за конструкції, що підлягають повторному переробленню.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні найбільш вигідно здавати чорні та кольорові метали.

Де краще продавати чормет

Вартість чорних і кольорових металів доволі відчутно варіюється, якщо порівнювати регіони України. Продаючи кілька кілограм брухту, цінова різниця не зіграє велику роль. Однак у разі наявності великих обсягів не завадить дізнатися, в яких областях середні прибутки будуть вищими.

Наприклад, чормет сам по собі недорогий, він коштує близько 4-5 грн за кілограм. У Києві та області вдасться продати брухт орієнтовно по 3,5 грн/кг, що менше середньої ринкової пропозиції. Натомість у Вінницькій області можна домовитися про ціну від 6 грн/кг, у Дніпропетровській — від 6,5 грн/кг, в Одеській та Львівській — від 5 грн/кг.

Які ціни на мідь в Україні

З іншого боку, мідь як дуже затребуваний метал коштує в середньому 320 грн/кг. Накопичити великий обсяг брухту непросто, оскільки доведеться розбирати стару техніку, шукати деталі транспортних засобів або ізольовані кабелі. Зрозуміло, що продавцям захочеться отримати максимальний прибуток навіть за кілька кілограм міді.

Промоніторивши ціни на офіційних сайтах підприємств, ми з’ясували, де українцям можуть запропонувати вигідніші умови продажу:

Київська область — від 250 до 340 грн;

Сумська область — від 250 до 325 грн;

Харківська область — від 290 до 365 грн;

Львівська область — від 300 до 330 грн;

Одеська область — від 310 до 350 грн;

Вінницька область — від 320 до 355 грн;

Запорізька область — від 330 до 383 грн;

Дніпропетровська область — від 330 до 379 грн.

Зауважимо, реальна вартість брухту може коливатися залежно від багатьох факторів. Наприклад, пункти прийому часто знижують ціни через наявність іржі, забруднень або неметалевих компонентів. Перед продажем необхідно посортувати весь "товар" і, за можливості, очистити від зайвих речовин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть знайти вдома велику кількість металевих виробів і конструкцій, які приймають на брухт. Зокрема в кожній оселі є старий посуд, поламані побутові прилади і техніка, інструменти тощо.

Також ми писали, що заборонено продавати на брухт. У переліку — токсичні вироби, залізничні рейки, герметично закриті цистерни, речі комунальної власності, таблички з кладовищ, радіатори з невідомим вмістом та ін.