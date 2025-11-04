Продаж брухту в Україні — які кольорові та чорні метали можна знайти вдома

Вироби з металу. Фото: Unsplash

Чимало українців займаються продажем чормету і кольорових металів. Пункти приймання дають немаленькі суми за потрібну сировину, зокрема мідь, латунь, алюміній тощо. Залізо і чавун коштують дешевше, однак їх легко знайти в домашніх умовах і накопичити великі обсяги.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт металів українці можуть знайти вдома і продати на повторне перероблення.

Що здати на брухт у 2025 році

Вдома в українців лежить чимало виробів і металевих конструкцій, які вигідно продати на брухт. Треба лише перевірити місця, де можуть зберігатися старі речі, наприклад горище, підвал, сарай, дачу абощо. Краще звертати увагу на кольорові метали, оскільки вони дорожчі за чормет, однак їх обсяги сильно обмежені.

Пункти приймання купують у 2025 році:

мідь — старі проводки і кабелі, двигуни транспортних засобів, компоненти побутової техніки (холодильника, бойлера, телевізора, пральної машини);

алюміній — каструлі, рами вікон, велосипеди, корпуси комп’ютері, певні деталі автомобілів;

латунь — сантехнічні вироби, крани, дверні ручки, старі годинники, замкові механізми;

нержавіючу сталь — деякий посуд, раковини, побутова техніка (після розбору);

свинець — старі акумулятори, кабельні оболонки;

чормет (сталь, залізо і чавун) — радіатори, старі труби, інструменти для дому, меблі, компоненти авто і багато іншого.

Ціни варіюються залежно від металу і місця продажу. Щоб отримати максимальну вигоду, необхідно заздалегідь розділити чорний та кольоровий брухт, очистити його від бруду і домішок. Не завадить спочатку накопичити достатній обсяг, оскільки за великі партії зазвичай платять більше, ніж за кілька кілограмів.

Які вироби не приймають на брухт

Деякі металеві конструкції продати на повторне перероблення не вийде, оскільки їх заборонено здавати апріорі. Це правило розповсюджується на вибухові предмети і боєприпаси, закриті ємності чи радіатори з невідомою речовиною всередині, герметичні цистерни, будь-які речі з підвищеним радіаційним рівнем.

Також продати не вийде об’єкти комунальної власності, як от каналізаційні люки, залізничні рейки, історичні/культурні цінності, речі приватної власності. Зокрема, на автомобіль доведеться надати права власності, інакше підприємство може відмовити у купівлі брухту.

