Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Інвестори рахують збитки — що сталося з цінами на золото

Інвестори рахують збитки — що сталося з цінами на золото

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 13:02
Оновлено: 12:53
Ціни на золото рухаються до обвалу — що відбувається в банках і ломбардах України
Золоті прикраси. Фото: Pexels

Світові ціни на золото вкотре пішли на спад після рекордного підвищення у вересні. Унція дорогоцінного металу коштує на понад 100 доларів менше, ніж тиждень тому. Очевидно, суттєве здешевлення відобразилося на вартості в банках і ломбардах України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото станом на 1 листопада 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Вартість золота в банках

Ще 25 жовтня унція дорогоцінного металу коштувала 4 113 доларів, а всього за тиждень показник упав до 4 002 доларів. Більше того, 17 жовтня інвестори спостерігали за фіксуванням ціни на рівні 4 339 доларів. У місячному розрізі метал подорожчав на 4,11%, або 157,99%, згідно з даними на спеціалізованому порталі GoldPrice.

Щоб дізнатися актуальну вартість золота в банках, необхідно перевірити офіційний сайт НБУ, на якому регулятор постійно публікує інформацію про зміну закупівельних цін. Адже Національний банк повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви шляхом укладання угод із суб’єктами господарювання.

Станом на 31 жовтня 1 грам золота коштував:

  • метал, доведений до найвищих стандартів якості — 5 299,98 грн (було 5 483,86 грн тиждень тому);
  • метал, який потребує доведення до стандартів якості — 5 284,08 грн (було 5 467,41 грн);
  • метал, що не відповідає вимогам якості — 5 246,98 грн (було 5 429,02 грн).

Як видно, упродовж одного тижня ціна впала орієнтовно на 180 грн у кожній категорії. Низхідна тенденція не оминула стороною також закупівельну вартість золота в брухті:

  • 333 проба — 1 747,24 грн/грам;
  • 375 проба — 1 967,62 грн/грам;
  • 500 проба — 2 623,49 грн/грам;
  • 583 проба — 3 058,99 грн/грам;
  • 585 проба — 3 069,48 грн/грам;
  • 750 проба — 3 935,24 грн/грам;
  • 900 проба — 4 722,28 грн/грам;
  • 916 проба — 4 806,23 грн/грам;
  • 958 проба — 5 026,61 грн/грам;
  • 999 проба — 5 241,73 грн/грам;
  • 999,9 проба — 5 246,46 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 5 246,98 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 4 250,05 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Ціни на золото в ломбарді

Дорогоцінний метал подешевшав у світі, що відобразилося на цінах у ломбардах України. Станом на 1 листопада наші громадяни можуть отримати менший прибуток від продажу дорогоцінних прикрас, зокрема каблучок, підвісок, браслетів, сережок тощо. Ми промоніторили сайти ломбардів і дізналися, які середні показники встановили заклади:

  • 375 проба — до 2 100 грн/грам;
  • 500 проба — до 2 610 грн/грам;
  • 583 проба — до 3 190 грн/грам;
  • 585 проба — до 3 300 грн/грам;
  • 750 проба — до 4 000 грн/грам;
  • 850 проба (стоматологічне золото) — до 4 220 грн/грам;
  • 900 проба — до 5 000 грн/грам;
  • 916 проба — до 5 100 грн/грам;
  • 958 проба (злитки) — до 5 310 грн/грам.

Звісно, в деяких місцях суми можуть відрізнятися, тому не завадить заздалегідь порівняти ціни в кількох ломбардах, аби здати золоті прикраси якомога вигідніше.

Нагадаємо, людство видобуло близько 216 тис. тонн золота — цього вистачило б на куб заввишки 22 метри. У надрах планети лишається десь 64 тис. тонн, і знайти нові запаси стає дедалі складніше.

Також ми писали, що вартість золота визначається його пробою — часткою чистого металу у сплаві. Найдорожча 999 проба (24 карати), з неї роблять злитки, тоді як для прикрас частіше використовують проби 585 і 750.

банки дорогоцінні метали ціни золото ломбарди
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації