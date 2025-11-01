Ціни на золото рухаються до обвалу — що відбувається в банках і ломбардах України

Золоті прикраси. Фото: Pexels

Світові ціни на золото вкотре пішли на спад після рекордного підвищення у вересні. Унція дорогоцінного металу коштує на понад 100 доларів менше, ніж тиждень тому. Очевидно, суттєве здешевлення відобразилося на вартості в банках і ломбардах України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото станом на 1 листопада 2025 року.

Вартість золота в банках

Ще 25 жовтня унція дорогоцінного металу коштувала 4 113 доларів, а всього за тиждень показник упав до 4 002 доларів. Більше того, 17 жовтня інвестори спостерігали за фіксуванням ціни на рівні 4 339 доларів. У місячному розрізі метал подорожчав на 4,11%, або 157,99%, згідно з даними на спеціалізованому порталі GoldPrice.

Щоб дізнатися актуальну вартість золота в банках, необхідно перевірити офіційний сайт НБУ, на якому регулятор постійно публікує інформацію про зміну закупівельних цін. Адже Національний банк повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви шляхом укладання угод із суб’єктами господарювання.

Станом на 31 жовтня 1 грам золота коштував:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 5 299,98 грн (було 5 483,86 грн тиждень тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 5 284,08 грн (було 5 467,41 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 5 246,98 грн (було 5 429,02 грн).

Як видно, упродовж одного тижня ціна впала орієнтовно на 180 грн у кожній категорії. Низхідна тенденція не оминула стороною також закупівельну вартість золота в брухті:

333 проба — 1 747,24 грн/грам;

375 проба — 1 967,62 грн/грам;

500 проба — 2 623,49 грн/грам;

583 проба — 3 058,99 грн/грам;

585 проба — 3 069,48 грн/грам;

750 проба — 3 935,24 грн/грам;

900 проба — 4 722,28 грн/грам;

916 проба — 4 806,23 грн/грам;

958 проба — 5 026,61 грн/грам;

999 проба — 5 241,73 грн/грам;

999,9 проба — 5 246,46 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 5 246,98 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 4 250,05 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Ціни на золото в ломбарді

Дорогоцінний метал подешевшав у світі, що відобразилося на цінах у ломбардах України. Станом на 1 листопада наші громадяни можуть отримати менший прибуток від продажу дорогоцінних прикрас, зокрема каблучок, підвісок, браслетів, сережок тощо. Ми промоніторили сайти ломбардів і дізналися, які середні показники встановили заклади:

375 проба — до 2 100 грн/грам;

500 проба — до 2 610 грн/грам;

583 проба — до 3 190 грн/грам;

585 проба — до 3 300 грн/грам;

750 проба — до 4 000 грн/грам;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 220 грн/грам;

900 проба — до 5 000 грн/грам;

916 проба — до 5 100 грн/грам;

958 проба (злитки) — до 5 310 грн/грам.

Звісно, в деяких місцях суми можуть відрізнятися, тому не завадить заздалегідь порівняти ціни в кількох ломбардах, аби здати золоті прикраси якомога вигідніше.

Нагадаємо, людство видобуло близько 216 тис. тонн золота — цього вистачило б на куб заввишки 22 метри. У надрах планети лишається десь 64 тис. тонн, і знайти нові запаси стає дедалі складніше.

Також ми писали, що вартість золота визначається його пробою — часткою чистого металу у сплаві. Найдорожча 999 проба (24 карати), з неї роблять злитки, тоді як для прикрас частіше використовують проби 585 і 750.