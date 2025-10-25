Старих цін на золото більше немає — скільки коштує 1 грам у банках і ломбардах України

Золоті злитки. Фото: НБУ/Flickr

Після рекордного зростання світових цін на золото відбулося одне з найрізкіших падінь в історії. Друга половина жовтня 2025 року відзначилася неочікуваним здешевленням дорогоцінного металу, що негативно відобразилося на цінах в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує золото в банках і ломбардах станом на 25 жовтня.

Вартість золота від НБУ

Ще станом на 17 жовтня унція золота коштувала 4 339 доларів, а за кілька днів показник упав нижче 4 100 доларів. У суботу, 25 жовтня, знову спостерігається висхідний тренд: світова ціна піднялася до 4 113 доларів за унцію. Динаміка в місячному розрізі, за даними спеціалізованого порталу GoldPrice, становить +10,41%, або 390 доларів.

На Національний банк України покладено обов’язок накопичення та зберігання золотовалютних резервів, який виконується шляхом закупівлі дорогоцінного металу в суб’єктів господарювання за конкурентними цінами. Актуальну вартість регулятор періодично публікує на офіційному сайті для вільного ознайомлення.

Станом на 24 жовтня 1 грам золота коштував:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 5 483,86 грн (було 5 622,18 грн тиждень тому);

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 5 467,41 грн (було 5 605,31 грн);

метал, що не відповідає вимогам якості — 5 429,02 грн (було 5 565,96 грн).

Як видно, упродовж одного тижня ціна впала орієнтовно на 138 грн у кожній категорії. Аналогічна низхідна тенденція торкнулася закупівельної вартості золота в брухті:

333 проба — 1 807,86 грн/грам;

375 проба — 2 035,88 грн/грам;

500 проба — 2 714,51 грн/грам;

583 проба — 3 165,12 грн/грам;

585 проба — 3 175,98 грн/грам;

750 проба — 4 071,77 грн/грам;

900 проба — 4 886,12 грн/грам;

916 проба — 4 972,98 грн/грам;

958 проба — 5 201,00 грн/грам;

999 проба — 5 423,59 грн/грам;

999,9 проба — 5 428,48 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 5 429,02 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 4 397,51 гривні за грам", — йдеться в документі НБУ.

Ціни на золото в ломбарді

Оскільки золото подешевшало у світі, ломбарди також почали приймати прикраси від клієнтів за нижчими цінами. Тепер українці можуть отримати за свої браслети, каблучки, підвіски, годинники, сережки, хрестики тощо менше коштів, ніж тиждень тому. Ми дізналися, скільки в середньому дають ломбарди за 1 грам золота (суми відрізняються залежно від закладу):

375 проба — до 2 119 грн/грам;

500 проба — до 2 825 грн/грам;

583 проба — до 3 294 грн/грам;

585 проба — до 3 306 грн/грам;

750 проба — до 4 238 грн/грам;

850 проба (стоматологічне золото) — до 4 571 грн/грам;

900 проба — до 5 085 грн/грам;

916 проба — до 5 176 грн/грам;

958 проба (злитки) — до 5 413 грн/грам.

Зауважимо, кінцевий прибуток українців може відрізнятися залежно від ломбарду. Деякі заклади встановлюють менш вигідні умови, тому не завадить перевірити актуальні ціни в кількох місцях, аби здати золоті прикраси з максимально можливим прибутком.

Нагадаємо, в Лапландії, за 560 миль від Гельсінкі, розташована копальня Кіттіла — найбільше джерело золота в Європі. Запаси сягають 3,4 млн унцій, а щорічний видобуток — близько 200 тисяч унцій.

Також ми писали, що для перевірки золота на справжність вдома треба використати магніт, оцет, йод або керамічну поверхню. Справжній метал не реагує на магніт і не змінює колір при контакті з оцтом чи йодом.