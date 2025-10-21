Як перевірити справжність золота в домашніх умовах — 5 ефективних методів

Золоті прикраси. Фото: Unsplash

Навіть у надійних, на перший погляд, магазинах чи ломбардах, купуючи коштовні вироби із золота, є ризик натрапити на звичайну біжутерію. Тому важливо розуміти, як визначити справжність дорогоцінного металу самостійно, не вдаючись до послуг ювелірів чи спеціалізованих лабораторій.

розповідають, як швидко перевірити, справжнє перед вами золото чи ні.

Ефективні методи тестування виробів із золота

Є п'ять перевірених способів, які допоможуть визначити — справжнє перед вами золото чи підробка або дешевий сплав. Тестування, про які йдеться на спеціалізованому порталі Minimal, можна провести як в домашніх умовах, так і безпосередньо в магазині, якщо заздалегідь прихопити з собою необхідний "інвентар":

Перевірка на звук. Киньте золотий виріб на тверду поверхню, наприклад, скляну, і добре прислухайтеся. Справжнє золото видасть чистий звук. Підробка звучатиме глухо. Магніт. Золото не повинно притягуватись до магніту. Якщо виріб "реагує", то в ньому міститься залізо. Однак варто обмовитися щодо деяких золотих сплавів, що містять нікель. Саме вони можуть трохи притягуватися до сильного магніту. Оцет. Нанесіть маленьку краплю на виріб. Якщо покриття ніяк не змінилося, то перед вами оригінал. Але якщо колір металу потемнів або набув зеленого відтінку, швидше за все, ви натрапили на підробку. Йод. Капніть його на непомітну ділянку прикраси та подивіться, як зміниться колір. Якщо реакції не трапиться або з’явиться ледь помітна пляма, то все добре. Будь-яка зміна кольору свідчить про фальшивку. Кераміка. Потрібно провести по керамічній поверхні золотим виробом і вдивитись у слід, що залишиться. Справжнє золото залишить золотисту смугу, підробка — чорну чи сіру.

Помітити деякі невідповідності можна навіть шляхом візуального огляду. Для цього достатньо знати характерні ознаки справжнього золота. Наприклад, золото 750 проби має насичений жовтий відтінок, виріб 585 проби може бути трохи світлішим, іноді з легким червонуватим або зеленуватим відтінком. А от біле золото має сріблясто-білий колір з блиском. Варто врахувати, що огляд коштовностей краще проводити за денного світла, щоб відтінки не спотворювалися.

