Золото или подделка — как проверить металл в домашних условиях

Дата публикации 21 октября 2025 17:25
обновлено: 16:41
Как проверить подлинность золота в домашних условиях - 5 эффективных методов
Золотые украшения. Фото: Unsplash

Даже в надежных, на первый взгляд, магазинах или ломбардах, покупая ценные изделия из золота, есть риск наткнуться на обычную бижутерию. Поэтому важно понимать, как определить подлинность драгоценного металла самостоятельно, не прибегая к услугам ювелиров или специализированных лабораторий.

Новини.LIVE рассказывают, как быстро проверить, настоящее перед вами золото или нет.

Эффективные методы тестирования изделий из золота

Есть пять проверенных способов, которые помогут определить — настоящее перед вами золото либо подделка или дешевый сплав. Тестирования, о которых говорится на специализированном портале Minimal, можно провести как в домашних условиях, так и непосредственно в магазине, если заранее прихватить с собой необходимый "инвентарь":

  1. Проверка на звук. Бросьте золотое изделие на твердую поверхность, например, стеклянную, и хорошо прислушайтесь. Настоящее золото издаст чистый звук. Подделка будет звучать глухо.
  2. Магнит. Золото не должно притягиваться к магниту. Если изделие "реагирует", то в нем содержится железо. Однако стоит оговориться относительно некоторых золотых сплавов, содержащих никель. Именно они могут немного притягиваться к сильному магниту.
  3. Уксус. Нанесите маленькую каплю на изделие. Если покрытие никак не изменилось, то перед вами оригинал. Но если цвет металла потемнел или приобрел зеленый оттенок, скорее всего, вы наткнулись на подделку.
  4. Йод. Капните его на незаметный участок украшения и посмотрите, как изменится цвет. Если реакции не случится или появится едва заметное пятно, то все хорошо. Любое изменение цвета свидетельствует о фальшивке.
  5. Керамика. Нужно провести по керамической поверхности золотым изделием и всмотреться в оставшийся след. Настоящее золото оставит золотистую полосу, подделка — черную или серую.

Заметить некоторые несоответствия можно даже путем визуального осмотра. Для этого достаточно знать характерные признаки настоящего золота. Например, золото 750 пробы имеет насыщенный желтый оттенок, изделие 585 пробы может быть немного светлее, иногда с легким красноватым или зеленоватым оттенком. А вот белое золото имеет серебристо-белый цвет с блеском. Стоит учесть, что осмотр драгоценностей лучше проводить при дневном свете, чтобы оттенки не искажались.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
