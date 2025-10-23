Найбільша золота копальня в Європі — де розташована та які обсяги видобувають

Копальня Кіттіла. Фото: Agnico Eagle

Золото — це не лише блиск, а й мільярди під землею. У засніженій Лапландії, за сотні кілометрів від цивілізації, ховається скарб вартістю 8 мільярдів фунтів — найбільша золота копальня Європи, що управляється компанією Agnico Eagle Mines Ltd.

Розташована за 560 миль від Гельсінкі, копальня щороку видає найбільше золота на континенті. За даними Agnico Eagle Mines, запаси Кіттіли — 3,4 мільйона унцій.

Відкрили родовище ще в 1986 році, а видобуток стартував у 2009 році. Сьогодні це комбінація підземних шахт і відкритих кар’єрів, де щодня переробляють тисячі тонн руди.

У 2020 році Кіттіла встановила рекорд — 6 473 кг золота. У 2025 році видобуток тут стабільний — близько 200 тисяч унцій щороку.

Чому Кіттіла лідирує

Обсяг запасів: 3,4 млн унцій — найбільше в Європі. Технології: сучасне обладнання скорочує витрати. Екологія: копальня відповідає суворим нормам ЄС.

Фінляндія виграє завдяки стабільності. М’який клімат для видобутку, розвинена інфраструктура та підтримка місцевих — це козир Кіттіли.

Золота лихоманка в Європі

Європа не зрівняється з Африкою чи Австралією за масштабами видобутку, але має свої перлини. Ось головні конкуренти Кіттіли:

Чьоплер (Туреччина): видає 88 тисяч унцій за квартал, але ризики землетрусів стримують розвиток. Розія Монтана (Румунія): 400 млн тонн руди, але проект заморожений через протести екологів. Салава (Іспанія): потенціал 300 тонн золота, та старт гальмують екологічні скарги.

За даними World Gold Council, Європа (без Росії) добуває 477 тисяч унцій золота за квартал, і Кіттіла забезпечує 10% цього обсягу.

Екологія та майбутнє Кіттіли

Золото — це не лише прибуток, а й відповідальність. Кіттіла з 2023 року використовує "зелену" енергію — вітрову та ядерну. Це зменшило викиди на 30%, як того вимагає директива ЄС.

Простіше: копальня не забруднює озера, а вода повертається чистою. Місцеві жителі в захваті — 80% робочих місць для фінів.

У найближчі роки планується:

розширення шахти на кілометр углиб;

збільшення видобутку на 50-70 тисяч унцій щорічно;

впровадження роботизованих систем для безпеки.

