Самый большой золотой рудник в Европе — где расположен и какие объемы добывают

Крупнейшая в Европе — где находится гигантский золотой рудник
Золото — это не только блеск, но и миллиарды под землей. В заснеженной Лапландии, за сотни километров от цивилизации, скрывается сокровище стоимостью 8 миллиардов фунтов — крупнейший золотой рудник Европы, управляемый компанией Agnico Eagle Mines Ltd.
Расположенный в 560 милях от Хельсинки, рудник ежегодно выдает больше всего золота на континенте. По данным Agnico Eagle Mines, запасы Киттилы — 3,4 миллиона унций.
Открыли месторождение еще в 1986 году, а добыча стартовала в 2009 году. Сегодня это комбинация подземных шахт и открытых карьеров, где ежедневно перерабатывают тысячи тонн руды.
В 2020 году Киттила установила рекорд — 6 473 кг золота. В 2025 году добыча здесь стабильна — около 200 тысяч унций ежегодно.
Почему Киттила лидирует
- Объем запасов: 3,4 млн унций — самый большой в Европе.
- Технологии: современное оборудование сокращает расходы.
- Экология: рудник соответствует строгим нормам ЕС.
Финляндия выигрывает благодаря стабильности. Мягкий климат для добычи, развитая инфраструктура и поддержка местных — это козырь Киттилы.
Золотая лихорадка в Европе
Европа не сравнится с Африкой или Австралией по масштабам добычи, но имеет свои жемчужины. Вот главные конкуренты Киттилы:
- Чеплер (Турция): выдает 88 тысяч унций за квартал, но риски землетрясений сдерживают развитие.
- Розия Монтана (Румыния): 400 млн тонн руды, но проект заморожен из-за протестов экологов.
- Салава (Испания): потенциал 300 тонн золота, но старт тормозят экологические жалобы.
По данным World Gold Council, Европа (без России) добывает 477 тысяч унций золота за квартал, и Киттила обеспечивает 10% этого объема.
Экология и будущее Киттилы
Золото — это не только прибыль, но и ответственность. Киттила с 2023 года использует "зеленую" энергию — ветровую и ядерную. Это уменьшило выбросы на 30%, как того требует директива ЕС.
Проще: рудник не загрязняет озера, а вода возвращается чистой. Местные жители в восторге — 80% рабочих мест для финнов.
В ближайшие годы планируется:
- расширение шахты на километр вглубь;
- увеличение добычи на 50-70 тысяч унций ежегодно;
- внедрение роботизированных систем для безопасности.
Как сообщалось, провинция Хунань в Китае стала эпицентром мирового внимания благодаря обнаружению, вероятно, крупнейшего в мире месторождения золота. По предварительным оценкам геологов, его запасы достигают около 1 100 тонн. Это колоссальное открытие значительно превышает запасы знаменитого южноафриканского рудника South Deep.
Также мы рассказывали, что хотя Украина известна своей давней горной промышленностью, о ее значительном золотом потенциале вспоминают не так часто. Несмотря на то, что страна не является глобальным лидером в добыче, украинские недра содержат существенные запасы золота.
Читайте Новини.LIVE!