Самый большой золотой рудник в Европе — где расположен и какие объемы добывают

Рудник Киттила. Фото: Agnico Eagle

Золото — это не только блеск, но и миллиарды под землей. В заснеженной Лапландии, за сотни километров от цивилизации, скрывается сокровище стоимостью 8 миллиардов фунтов — крупнейший золотой рудник Европы, управляемый компанией Agnico Eagle Mines Ltd.

Расположенный в 560 милях от Хельсинки, рудник ежегодно выдает больше всего золота на континенте. По данным Agnico Eagle Mines, запасы Киттилы — 3,4 миллиона унций.

Реклама

Читайте также:

Открыли месторождение еще в 1986 году, а добыча стартовала в 2009 году. Сегодня это комбинация подземных шахт и открытых карьеров, где ежедневно перерабатывают тысячи тонн руды.

В 2020 году Киттила установила рекорд — 6 473 кг золота. В 2025 году добыча здесь стабильна — около 200 тысяч унций ежегодно.

Почему Киттила лидирует

Объем запасов: 3,4 млн унций — самый большой в Европе. Технологии: современное оборудование сокращает расходы. Экология: рудник соответствует строгим нормам ЕС.

Финляндия выигрывает благодаря стабильности. Мягкий климат для добычи, развитая инфраструктура и поддержка местных — это козырь Киттилы.

Золотая лихорадка в Европе

Европа не сравнится с Африкой или Австралией по масштабам добычи, но имеет свои жемчужины. Вот главные конкуренты Киттилы:

Чеплер (Турция): выдает 88 тысяч унций за квартал, но риски землетрясений сдерживают развитие. Розия Монтана (Румыния): 400 млн тонн руды, но проект заморожен из-за протестов экологов. Салава (Испания): потенциал 300 тонн золота, но старт тормозят экологические жалобы.

По данным World Gold Council, Европа (без России) добывает 477 тысяч унций золота за квартал, и Киттила обеспечивает 10% этого объема.

Экология и будущее Киттилы

Золото — это не только прибыль, но и ответственность. Киттила с 2023 года использует "зеленую" энергию — ветровую и ядерную. Это уменьшило выбросы на 30%, как того требует директива ЕС.

Проще: рудник не загрязняет озера, а вода возвращается чистой. Местные жители в восторге — 80% рабочих мест для финнов.

В ближайшие годы планируется:

расширение шахты на километр вглубь;

увеличение добычи на 50-70 тысяч унций ежегодно;

внедрение роботизированных систем для безопасности.

Как сообщалось, провинция Хунань в Китае стала эпицентром мирового внимания благодаря обнаружению, вероятно, крупнейшего в мире месторождения золота. По предварительным оценкам геологов, его запасы достигают около 1 100 тонн. Это колоссальное открытие значительно превышает запасы знаменитого южноафриканского рудника South Deep.

Также мы рассказывали, что хотя Украина известна своей давней горной промышленностью, о ее значительном золотом потенциале вспоминают не так часто. Несмотря на то, что страна не является глобальным лидером в добыче, украинские недра содержат существенные запасы золота.