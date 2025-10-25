Старых цен на золото больше нет — сколько стоит 1 грамм в банках и ломбардах Украины

Золотые слитки. Фото: НБУ/Flickr

После рекордного роста мировых цен на золото произошло одно из самых резких падений в истории. Вторая половина октября 2025 года отметилась неожиданным удешевлением драгоценного металла, что негативно отразилось на ценах в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит золото в банках и ломбардах по состоянию на 25 октября.

Стоимость золота от НБУ

Еще по состоянию на 17 октября унция золота стоила 4 339 долларов, а спустя несколько дней показатель упал ниже 4 100 долларов. В субботу, 25 октября, снова наблюдается восходящий тренд: мировая цена поднялась до 4 113 долларов за унцию. Динамика в месячном разрезе, по данным специализированного портала GoldPrice, составляет +10,41%, или 390 долларов.

На Национальный банк Украины возложена обязанность накопления и хранения золотовалютных резервов, которая выполняется путем закупки драгоценного металла у субъектов хозяйствования по конкурентным ценам. Актуальную стоимость регулятор периодически публикует на официальном сайте для свободного ознакомления.

По состоянию на 24 октября 1 грамм золота стоил:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 5 483,86 грн (было 5 622,18 грн неделю назад);

металл, который требует доведения до стандартов качества — 5 467,41 грн (было 5 605,31 грн);

металл, не соответствующий требованиям качества — 5 429,02 грн (было 5 565,96 грн).

Как видно, за одну неделю цена упала ориентировочно на 138 грн в каждой категории. Аналогичная нисходящая тенденция коснулась закупочной стоимости золота в ломе:

333 проба — 1 807,86 грн/грамм;

375 проба — 2 035,88 грн/грамм;

500 проба — 2 714,51 грн/грамм;

583 проба — 3 165,12 грн/грамм;

585 проба — 3 175,98 грн/грамм;

750 проба — 4 071,77 грн/грамм;

900 проба — 4 886,12 грн/грамм;

916 проба — 4 972,98 грн/грамм;

958 проба — 5 201,00 грн/грамм;

999 проба — 5 423,59 грн/грамм;

999,9 проба — 5 428,48 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 5 429,02 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 4 397,51 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Цены на золото в ломбарде

Поскольку золото подешевело в мире, ломбарды тоже начали принимать украшения от клиентов по более низким ценам. Теперь украинцы могут получить за свои браслеты, кольца, подвески, часы, серьги, крестики и т.д. меньше денег, чем неделю назад. Мы узнали, сколько в среднем дают ломбарды за 1 грамм золота (суммы отличаются в зависимости от заведения):

375 проба — до 2 119 грн/грамм;

500 проба — до 2 825 грн/грамм;

583 проба — до 3 294 грн/грамм;

585 проба — до 3 306 грн/грамм;

750 проба — до 4 238 грн/грамм;

850 проба (стоматологическое золото) — до 4 571 грн/грамм;

900 проба — до 5 085 грн/грамм;

916 проба — до 5 176 грн/грамм;

958 проба (слитки) — до 5 413 грн/грамм.

Отметим, конечная прибыль украинцев может отличаться в зависимости от ломбарда. Некоторые заведения устанавливают менее выгодные условия, поэтому не помешает проверить актуальные цены в нескольких местах, дабы сдать золотые украшения с максимально возможной прибылью.

Напомним, в Лапландии, в 560 милях от Хельсинки, расположен рудник Киттила — крупнейший источник золота в Европе. Запасы достигают 3,4 млн унций, а ежегодная добыча — около 200 тысяч унций.

Также мы писали, что для проверки золота на подлинность дома надо использовать магнит, уксус, йод или керамическую поверхность. Настоящий металл не реагирует на магнит и не меняет цвет при контакте с уксусом или йодом.