Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Самое дорогое золото — какая проба больше ценится в мире

Самое дорогое золото — какая проба больше ценится в мире

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 10:35
обновлено: 22:32
Какая проба золота самая дорогая в мире и сколько она стоит
Слитки золота. Фото: Freepik

Золото издавна символизирует богатство, стабильность и престиж. Его ценят не только за блеск и красоту, но и за способность не терять стоимости. Однако не все золото одинаково — ключевую роль в его цене играет проба, то есть доля чистого металла в сплаве.

Именно она определяет, насколько драгоценным будет изделие или слиток, отмечают эксперты ювелирной компании "Золотой стандарт".

Реклама
Читайте также:

Как определяют пробу золота

Проба показывает, сколько процентов чистого золота содержится в сплаве. В мире существуют две основные системы определения — метрическая и каратная.

Метрическая система использует трехзначное число, которое означает количество граммов золота в 1 000 граммах сплава.

Каратная система, распространенная в Великобритании и США, разделяет изделие на 24 части. Если золото имеет 24 карата, оно считается абсолютно чистым.

"Например, 585 проба означает, что сплав содержит 58,5% золота, а остальное — это другие металлы: медь, серебро или цинк. Именно они определяют оттенок металла - красный, желтый или белый", — говорят специалисты.

Какая проба золота самая дорогая

Самой чистой и самой дорогой в мире является 999 проба. В ней содержится 999 частей чистого золота и только одна часть примесей. Такой сплав соответствует 24 каратам и имеет самую высокую рыночную ценность. Его используют не для ювелирных украшений, а для изготовления золотых слитков, монет и государственных резервов.

Из-за чрезвычайной мягкости 999 золото сложно обрабатывать — изделия из него легко царапаются и деформируются. Именно поэтому для украшений чаще используют пробы 585 или 750, где чистое золото соединено с более твердыми металлами.

Популярные пробы золота и их свойства

В мире чаще всего встречаются такие пробы:

  • 375 проба (9 каратов) — содержит лишь 37,5% золота. Дешевая, быстро тускнеет, но прочная;
  • 585 проба (14 карат) — самая распространенная в Украине. Имеет оптимальное соотношение цены, качества и стойкости%.
  • 750 проба (18 карат) — используется в дорогих украшениях с бриллиантами, популярна в Европе%
  • 958 проба (23 карата) — почти чистое золото, мягкое и пластичное, поэтому украшения из него крупные и массивные5
  • 999 проба (24 карата) — самое чистое золото, используемое для инвестиционных слитков.

Где используют золото самой высокой пробы

Золото 999 пробы обычно хранится в банковских хранилищах, в виде слитков или монет, которые выпускают для инвесторов и государственных резервов. Такое золото не окисляется, не меняет цвет и считается эталоном чистоты.

Ювелиры редко работают с 999 пробой, ведь этот металл слишком мягкий. Зато он активно используется в электронике, медицине и космической отрасли, где важна абсолютная проводимость и устойчивость к коррозии.

Как сообщалось, покупая золотые изделия, даже в проверенных местах, существует риск приобрести подделку или бижутерию. Поэтому крайне важно уметь самостоятельно проверять подлинность драгоценного металла, чтобы избежать обращения к ювелирам или лабораториям.

Также мы рассказывали, что в Лапландии, вдали от населенных пунктов, компания Agnico Eagle Mines Ltd. управляет крупнейшим в Европе золотым рудником. Его стоимость оценивается в 8 миллиардов фунтов стерлингов, что делает его настоящим сокровищем среди заснеженных просторов.

инвестиции богатство драгоценные металлы золото ювелиры
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации