Какая проба золота самая дорогая в мире и сколько она стоит

Золото издавна символизирует богатство, стабильность и престиж. Его ценят не только за блеск и красоту, но и за способность не терять стоимости. Однако не все золото одинаково — ключевую роль в его цене играет проба, то есть доля чистого металла в сплаве.

Именно она определяет, насколько драгоценным будет изделие или слиток, отмечают эксперты ювелирной компании "Золотой стандарт".

Как определяют пробу золота

Проба показывает, сколько процентов чистого золота содержится в сплаве. В мире существуют две основные системы определения — метрическая и каратная.

Метрическая система использует трехзначное число, которое означает количество граммов золота в 1 000 граммах сплава.

Каратная система, распространенная в Великобритании и США, разделяет изделие на 24 части. Если золото имеет 24 карата, оно считается абсолютно чистым.

"Например, 585 проба означает, что сплав содержит 58,5% золота, а остальное — это другие металлы: медь, серебро или цинк. Именно они определяют оттенок металла - красный, желтый или белый", — говорят специалисты.

Какая проба золота самая дорогая

Самой чистой и самой дорогой в мире является 999 проба. В ней содержится 999 частей чистого золота и только одна часть примесей. Такой сплав соответствует 24 каратам и имеет самую высокую рыночную ценность. Его используют не для ювелирных украшений, а для изготовления золотых слитков, монет и государственных резервов.

Из-за чрезвычайной мягкости 999 золото сложно обрабатывать — изделия из него легко царапаются и деформируются. Именно поэтому для украшений чаще используют пробы 585 или 750, где чистое золото соединено с более твердыми металлами.

Популярные пробы золота и их свойства

В мире чаще всего встречаются такие пробы:

375 проба (9 каратов) — содержит лишь 37,5% золота. Дешевая, быстро тускнеет, но прочная;

585 проба (14 карат) — самая распространенная в Украине. Имеет оптимальное соотношение цены, качества и стойкости%.

750 проба (18 карат) — используется в дорогих украшениях с бриллиантами, популярна в Европе%

958 проба (23 карата) — почти чистое золото, мягкое и пластичное, поэтому украшения из него крупные и массивные5

999 проба (24 карата) — самое чистое золото, используемое для инвестиционных слитков.

Где используют золото самой высокой пробы

Золото 999 пробы обычно хранится в банковских хранилищах, в виде слитков или монет, которые выпускают для инвесторов и государственных резервов. Такое золото не окисляется, не меняет цвет и считается эталоном чистоты.

Ювелиры редко работают с 999 пробой, ведь этот металл слишком мягкий. Зато он активно используется в электронике, медицине и космической отрасли, где важна абсолютная проводимость и устойчивость к коррозии.

