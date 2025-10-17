Видео
Україна
Ученые обнаружили "золотоносные" деревья — что известно

Ученые обнаружили "золотоносные" деревья — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 10:35
обновлено: 10:35
Ученые обнаружили деревья, которые накапливают золото — как их распознать
Смешанный лес. Фото: Unsplash

Ученые обнаружили наночастицы золота, спрятанные в хвое ели. Ученые считают, что это может свидетельствовать о больших залежах драгоценного металла под поверхностью.

Об этом пишет издание Live Science.



В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Microbiome, сообщается, что ель обыкновенная (Picea abies) концентрирует наночастицы золота с помощью бактерий, которые в ней живут.

"Наши результаты показывают, что бактерии и другие микробы, живущие внутри растений, могут влиять на накопление золота в деревьях", — заявила ведущий автор исследования Кайса Лехосмаа, эколог из Университета Оулу в Финляндии.

Где растут "золотоносные" деревья

Для исследования ученые изучали ели вблизи шахты Киттиля на севере Финляндии — крупнейшего производителя золота в Европе. Исследователи изучили 138 образцов хвои с 23 елей. Хвоя из четырех деревьев содержала наночастицы золота.

Наночастицы были окружены биопленками, созданными бактериями таких родов, как P3OB-42, Cutibacterium и Corynebacterium. Эти пленки представляют собой полисахариды (сложные сахара) и белковые соединения, выделяемые бактериями, что позволяет им сохраняться в тканях растений.

Разнообразие видов бактерий было меньше в хвое, которая содержала золото. Другие исследования растений с высокой концентрацией металлов в их тканях также обнаружили снижение микробного биоразнообразия.

По мнению ученых, несмотря на то, что количество металла в елках совсем незначительное и никто не заработает состояние, вырубая деревья для дистилляции крошечного количества золота в их хвое, это может быть полезным показателем залежей золота под поверхностью.

Ранее мы писали, что геологи нашли сверхгигантское месторождение золота, которое может стать крупнейшим на планете.

Также узнавайте, какая страна имеет больше всего подводного золота.

деревья открытие лес сокровище золото
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
