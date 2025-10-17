Вчені виявили дерева, які накопичують золото — як їх розпізнати

Змішаний ліс. Фото: Unsplash

Вчені виявили наночастинки золота, заховані у хвої ялини. Науковці вважають, що це може свідчити про великі поклади дорогоцінного металу під поверхнею.

Про це пише видання Live Science.

У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Microbiome, повідомляється, що ялина звичайна (Picea abies) концентрує наночастинки золота за допомогою бактерій, що в ній мешкають.

"Наші результати показують, що бактерії та інші мікроби, що живуть усередині рослин, можуть впливати на накопичення золота в деревах", — заявила провідна авторка дослідження Кайса Лехосмаа, екологиня з Університету Оулу у Фінляндії.

Де ростуть "золотоносні" дерева

Для дослідження вчені досліджували ялини поблизу шахти Кіттіля на півночі Фінляндії — найбільшого виробника золота в Європі. Дослідники вивчили 138 зразків хвої з 23 ялин. Хвоя з чотирьох дерев містила наночастинки золота.

Наночастинки були оточені біоплівками, створеними бактеріями таких родів, як P3OB-42, Cutibacterium та Corynebacterium. Ці плівки являють собою полісахариди (складні цукри) та білкові сполуки, що виділяються бактеріями, що дозволяє їм зберігатися в тканинах рослин.

Різноманітність видів бактерій була меншою у хвої, яка містила золото. Інші дослідження рослин з високою концентрацією металів у їхніх тканинах також виявили зниження мікробного біорізноманіття.

На думку науковців, попри те, що кількість металу в ялинках зовсім незначна й ніхто не заробить статок, вирубуючи дерева для дистиляції крихітної кількості золота в їхній хвої, це може бути корисним показником покладів золота під поверхнею.

