Головна Індустрії Вчені виявили "золотоносні" дерева — що відомо про відкриття

Вчені виявили "золотоносні" дерева — що відомо про відкриття

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:35
Оновлено: 10:35
Вчені виявили дерева, які накопичують золото — як їх розпізнати
Змішаний ліс. Фото: Unsplash

Вчені виявили наночастинки золота, заховані у хвої ялини. Науковці вважають, що це може свідчити про великі поклади дорогоцінного металу під поверхнею.

Про це пише видання Live Science.

Читайте також:

У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Microbiome, повідомляється, що ялина звичайна (Picea abies) концентрує наночастинки золота за допомогою бактерій, що в ній мешкають.

"Наші результати показують, що бактерії та інші мікроби, що живуть усередині рослин, можуть впливати на накопичення золота в деревах", — заявила провідна авторка дослідження Кайса Лехосмаа, екологиня з Університету Оулу у Фінляндії.

Де ростуть "золотоносні" дерева

Для дослідження вчені досліджували ялини поблизу шахти Кіттіля на півночі Фінляндії — найбільшого виробника золота в Європі. Дослідники вивчили 138 зразків хвої з 23 ялин. Хвоя з чотирьох дерев містила наночастинки золота.

Наночастинки були оточені біоплівками, створеними бактеріями таких родів, як P3OB-42, Cutibacterium та Corynebacterium. Ці плівки являють собою полісахариди (складні цукри) та білкові сполуки, що виділяються бактеріями, що дозволяє їм зберігатися в тканинах рослин.

Різноманітність видів бактерій була меншою у хвої, яка містила золото. Інші дослідження рослин з високою концентрацією металів у їхніх тканинах також виявили зниження мікробного біорізноманіття.

На думку науковців, попри те, що кількість металу в ялинках зовсім незначна й ніхто не заробить статок, вирубуючи дерева для дистиляції крихітної кількості золота в їхній хвої, це може бути корисним показником покладів золота під поверхнею.

Раніше ми писали, що геологи знайшли надгігантське родовище золота, яке може стати найбільшим на планеті.

Також дізнавайтеся, яка країна має найбільше підводного золота

дерева відкриття ліс скарб золото
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
