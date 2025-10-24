Яка проба золота найдорожча у світі і скільки вона коштує

Злитки золота. Фото: Freepik

Золото здавна символізує багатство, стабільність і престиж. Його цінують не лише за блиск і красу, а й за здатність не втрачати вартості. Проте не все золото однакове — ключову роль у його ціні відіграє проба, тобто частка чистого металу в сплаві.

Саме вона визначає, наскільки дорогоцінним буде виріб або злиток, зазначають експерти ювелірної компанії "Золотий стандарт".

Як визначають пробу золота

Проба показує, скільки відсотків чистого золота міститься в сплаві. У світі існують дві основні системи визначення — метрична та каратна.

Метрична система використовує тризначне число, яке означає кількість грамів золота у 1 000 грамах сплаву.

Каратна система, поширена у Великій Британії та США, поділяє виріб на 24 частини. Якщо золото має 24 карати, воно вважається абсолютно чистим.

"Наприклад, 585 проба означає, що сплав містить 58,5% золота, а решта — це інші метали: мідь, срібло або цинк. Саме вони визначають відтінок металу — червоний, жовтий чи білий", — кажуть фахівці.

Яка проба золота найдорожча

Найчистішою і найдорожчою у світі є 999 проба. У ній міститься 999 частин чистого золота та лише одна частина домішок. Такий сплав відповідає 24 каратам і має найвищу ринкову цінність. Його використовують не для ювелірних прикрас, а для виготовлення золотих злитків, монет і державних резервів.

Через надзвичайну м’якість 999 золото складно обробляти — вироби з нього легко дряпаються й деформуються. Саме тому для прикрас частіше використовують проби 585 або 750, де чисте золото поєднане з більш твердими металами.

Популярні проби золота і їх властивості

У світі найчастіше зустрічаються такі проби:

375 проба (9 каратів) — містить лише 37,5% золота. Дешева, швидко тьмяніє, але міцна;

585 проба (14 каратів) — найпоширеніша в Україні. Має оптимальне співвідношення ціни, якості та стійкості%

750 проба (18 каратів) — використовується у дорогих прикрасах з діамантами, популярна в Європі%

958 проба (23 карати) — майже чисте золото, м’яке і пластичне, тому прикраси з нього великі та масивні5

999 проба (24 карати) — найчистіше золото, що використовується для інвестиційних злитків.

Де використовують золото найвищої проби

Золото 999 проби зазвичай зберігається у банківських сховищах, у вигляді злитків або монет, які випускають для інвесторів і державних резервів. Таке золото не окислюється, не змінює колір і вважається еталоном чистоти.

Ювеліри рідко працюють із 999 пробою, адже цей метал надто м’який. Зате він активно використовується в електроніці, медицині та космічній галузі, де важлива абсолютна провідність і стійкість до корозії.

Як повідомлялось, купуючи золоті вироби, навіть у перевірених місцях, існує ризик придбати підробку або біжутерію. Тому вкрай важливо вміти самостійно перевіряти справжність дорогоцінного металу, щоб уникнути звернення до ювелірів чи лабораторій.

Також ми розповідали, що у Лапландії, далеко від населених пунктів, компанія Agnico Eagle Mines Ltd. керує найбільшою в Європі золотою копальнею. Її вартість оцінюється у 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що робить її справжнім скарбом серед засніжених просторів.