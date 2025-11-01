Цены на золото движутся к обвалу — что происходит в банках и ломбардах Украины

Золотые украшения. Фото: Pexels

Мировые цены на золото в очередной раз пошли на спад после рекордного повышения в сентябре. Унция драгоценного металла стоит более чем на 100 долларов меньше, нежели неделю назад. Очевидно, существенное удешевление отразилось на стоимости в банках и ломбардах Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Стоимость золота в банках

Еще 25 октября унция драгоценного металла стоила 4 113 долларов, а всего за неделю показатель упал до 4 002 долларов. Более того, 17 октября инвесторы наблюдали за фиксированием цены на уровне 4 339 долларов. В месячном разрезе металл подорожал на 4,11%, или 157,99%, согласно данным на специализированном портале GoldPrice.

Чтобы узнать актуальную стоимость золота в банках, необходимо проверить официальный сайт НБУ, на котором регулятор постоянно публикует информацию об изменении закупочных цен. Ведь Национальный банк должен накапливать и хранить золотовалютные резервы путем заключения сделок с субъектами хозяйствования.

По состоянию на 31 октября 1 грамм золота стоил:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 5 299,98 грн (было 5 483,86 грн неделю назад);

металл, который требует доведения до стандартов качества — 5 284,08 грн (было 5 467,41 грн);

металл, не соответствующий требованиям качества — 5 246,98 грн (было 5 429,02 грн).

Как видно, за одну неделю цена упала ориентировочно на 180 грн в каждой категории. Нисходящая тенденция не обошла стороной и закупочную стоимость золота в ломе:

333 проба — 1 747,24 грн/грамм;

375 проба — 1 967,62 грн/грамм;

500 проба — 2 623,49 грн/грамм;

583 проба — 3 058,99 грн/грамм;

585 проба — 3 069,48 грн/грамм;

750 проба — 3 935,24 грн/грамм;

900 проба — 4 722,28 грн/грамм;

916 проба — 4 806,23 грн/грамм;

958 проба — 5 026,61 грн/грамм;

999 проба — 5 241,73 грн/грамм;

999,9 проба — 5 246,46 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 5 246,98 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, содержащие золото 900/750 проб, покупать по цене 4 250,05 гривны за грамм", — говорится в документе НБУ.

Цены на золото в ломбарде

Драгоценный металл подешевел в мире, что отразилось на ценах в ломбардах Украины. По состоянию на 1 ноября наши граждане могут получить меньшую прибыль от продажи драгоценных украшений, в частности колец, подвесок, браслетов, сережек и пр. Мы промониторили сайты ломбардов и узнали, какие средние показатели установили заведения:

375 проба — до 2 100 грн/грамм;

500 проба — до 2 610 грн/грамм;

583 проба — до 3 190 грн/грамм;

585 проба — до 3 300 грн/грамм;

750 проба — до 4 000 грн/грамм;

850 проба (стоматологическое золото) — до 4 220 грн/грамм;

900 проба — до 5 000 грн/грамм;

916 проба — до 5 100 грн/грамм;

958 проба (слитки) — до 5 310 грн/грамм.

Конечно, в некоторых местах суммы могут отличаться, поэтому не помешает заранее сравнить цены в нескольких ломбардах, дабы сдать золотые украшения как можно выгоднее.

Напомним, человечество добыло около 216 тыс. тонн золота — этого хватило бы на куб высотой 22 метра. В недрах планеты остается где-то 64 тыс. тонн, и найти новые запасы становится все сложнее.

Также мы писали, что стоимость золота определяется его пробой — долей чистого металла в сплаве. Самая дорогая 999 проба (24 карата), из нее делают слитки, тогда как для украшений чаще используют пробы 585 и 750.