Сколько золота добыто человечеством и сколько осталось в земле — актуальные данные по состоянию на 2025 год

За всю историю человечество подняло из недр планеты около 216 тысяч тонн золота. Если бы это все расплавить и отлить в форме куба, его высота составила бы 22 метра — примерно как четырехэтажный дом.

Как пишет издание Visual Capitalist, больше всего золота добыли после 1950 года, когда появились открытые карьеры и современные методы извлечения металла из руды:

открытые карьеры для массовой добычи;

эффективные методы извлечения металла из бедных руд;

автоматизация процессов и развитие геологоразведки.

С тех пор человечество добыло две трети всех запасов, и этот металл стал символом стабильности и власти.

Сколько золота осталось на планете

В недрах Земли остается около 64 тысяч тонн золота, то есть почти четверть всех запасов. Новые месторождения найти сложно: они глубже, руды беднее, а стоимость разведки постоянно растет.

Современные тенденции в отрасли следующие:

развитие технологий повторной переработки;

попытки извлекать металл из электронных отходов;

переход к добыче в труднодоступных регионах.

"Теперь борьба идет не за количество месторождений, а за эффективность каждого грамма", — пишет издание.

В какой форме хранится золото в мире

Мировой запас золота распределен между различными сферами:

45% — ювелирные изделия;

22% — слитки и монеты;

17% — резервы центральных банков;

остальное — промышленное использование (электроника, медицина, авиация).

Это объясняет, почему часть металла фактически нельзя вернуть в оборот: она встроена в технику или украшения, которые передаются из поколения в поколение.

Почему золото снова дорожает

В 2025 году цена золота превысила 4 тысячи долларов за унцию. Причин несколько:

глобальная нестабильность и экономические кризисы;

ослабление доллара и поиск альтернативных активов;

наращивание золотых резервов Китаем, Индией и другими государствами.

Кроме того, розничные инвесторы все чаще покупают слитки и монеты, пытаясь сохранить сбережения от инфляции.

Найдут ли новые золотые месторождения

Вероятность крупных открытий минимальна. Геологи предупреждают:

большинство легкодоступных залежей уже исчерпано;

перспективные месторождения расположены в глубоких или нестабильных регионах;

себестоимость добычи стремительно растет.

Будущее добычи зависит от инновационных технологий — биодобычи, переработки электронных отходов и использования искусственного интеллекта для поиска месторождений. Золото не исчезнет, но его добыча станет дороже и сложнее, чем когда-либо прежде.

