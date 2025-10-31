Сколько золота добыто человечеством и сколько осталось в земле — актуальные данные по состоянию на 2025 год

Цифры впечатляют — сколько золота добыло человечество
За всю историю человечество подняло из недр планеты около 216 тысяч тонн золота. Если бы это все расплавить и отлить в форме куба, его высота составила бы 22 метра — примерно как четырехэтажный дом.
Как пишет издание Visual Capitalist, больше всего золота добыли после 1950 года, когда появились открытые карьеры и современные методы извлечения металла из руды:
- открытые карьеры для массовой добычи;
- эффективные методы извлечения металла из бедных руд;
- автоматизация процессов и развитие геологоразведки.
С тех пор человечество добыло две трети всех запасов, и этот металл стал символом стабильности и власти.
Сколько золота осталось на планете
В недрах Земли остается около 64 тысяч тонн золота, то есть почти четверть всех запасов. Новые месторождения найти сложно: они глубже, руды беднее, а стоимость разведки постоянно растет.
Современные тенденции в отрасли следующие:
- развитие технологий повторной переработки;
- попытки извлекать металл из электронных отходов;
- переход к добыче в труднодоступных регионах.
"Теперь борьба идет не за количество месторождений, а за эффективность каждого грамма", — пишет издание.
В какой форме хранится золото в мире
Мировой запас золота распределен между различными сферами:
- 45% — ювелирные изделия;
- 22% — слитки и монеты;
- 17% — резервы центральных банков;
- остальное — промышленное использование (электроника, медицина, авиация).
Это объясняет, почему часть металла фактически нельзя вернуть в оборот: она встроена в технику или украшения, которые передаются из поколения в поколение.
Почему золото снова дорожает
В 2025 году цена золота превысила 4 тысячи долларов за унцию. Причин несколько:
- глобальная нестабильность и экономические кризисы;
- ослабление доллара и поиск альтернативных активов;
- наращивание золотых резервов Китаем, Индией и другими государствами.
Кроме того, розничные инвесторы все чаще покупают слитки и монеты, пытаясь сохранить сбережения от инфляции.
Найдут ли новые золотые месторождения
Вероятность крупных открытий минимальна. Геологи предупреждают:
- большинство легкодоступных залежей уже исчерпано;
- перспективные месторождения расположены в глубоких или нестабильных регионах;
- себестоимость добычи стремительно растет.
Будущее добычи зависит от инновационных технологий — биодобычи, переработки электронных отходов и использования искусственного интеллекта для поиска месторождений. Золото не исчезнет, но его добыча станет дороже и сложнее, чем когда-либо прежде.
