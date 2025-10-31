Скільки золота видобуто людством і скільки залишилося в землі — актуальні дані станом на 2025 рік

Злитки золота. Фото: Beregovo.today

За всю історію людство підняло з надр планети близько 216 тисяч тонн золота. Якщо б це все розплавити й відлити у формі куба, його висота становила б 22 метри — приблизно як чотириповерховий будинок.

Як пише видання Visual Capitalist, найбільше золота видобули після 1950 року, коли з’явилися відкриті кар’єри та сучасні методи вилучення металу з руди:

Реклама

Читайте також:

відкриті кар’єри для масового видобутку;

ефективні методи вилучення металу з бідних руд;

автоматизація процесів і розвиток геологорозвідки.

Відтоді людство здобуло дві третини всіх запасів, і цей метал став символом стабільності та влади.

Скільки золота залишилося на планеті

У надрах Землі залишається близько 64 тисяч тонн золота, тобто майже чверть усіх запасів. Нові родовища знайти складно: вони глибші, руди бідніші, а вартість розвідки постійно зростає.

Сучасні тенденції у галузі такі:

розвиток технологій повторної переробки;

спроби вилучати метал з електронних відходів;

перехід до видобутку у важкодоступних регіонах.

"Тепер боротьба йде не за кількість родовищ, а за ефективність кожного грама", — пише видання.

У якій формі зберігається золото у світі

Світовий запас золота розподілений між різними сферами:

45% — ювелірні вироби;

22% — злитки та монети;

17% — резерви центральних банків;

решта — промислове використання (електроніка, медицина, авіація).

Це пояснює, чому частину металу фактично не можна повернути в обіг: вона вбудована у техніку або прикраси, що передаються з покоління в покоління.

Чому золото знову дорожчає

У 2025 році ціна золота перевищила 4 тис. доларів за унцію. Причин кілька:

глобальна нестабільність та економічні кризи;

ослаблення долара і пошук альтернативних активів;

нарощування золотих резервів Китаєм, Індією та іншими державами.

Крім того, роздрібні інвестори дедалі частіше купують злитки та монети, намагаючись зберегти заощадження від інфляції.

Чи знайдуть нові золоті родовища

Ймовірність великих відкриттів мінімальна. Геологи попереджають:

більшість легкодоступних покладів уже вичерпано;

перспективні родовища розташовані у глибоких або нестабільних регіонах;

собівартість видобутку стрімко зростає.

Майбутнє видобутку залежить від інноваційних технологій — біовидобутку, переробки електронних відходів і використання штучного інтелекту для пошуку родовищ. Золото не зникне, але його добування стане дорожчим і складнішим, ніж будь-коли раніше.

Як повідомлялось, золото — це не просто коштовний блиск, але й величезні, багатомільярдні запаси, що приховані глибоко в надрах. У віддаленій та засніженій Лапландії, далеко від населених пунктів, розташована найбільша в Європі золота копальня компанії Agnico Eagle Mines Ltd., вартість скарбів якої оцінюється у 8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Також ми розповідали, що золото традиційно є символом багатства та престижу, зберігаючи свою цінність незалежно від часу. Проте його вартість значною мірою залежить від проби, яка вказує на вміст чистого металу у сплаві. Саме ця характеристика визначає справжню дорогоцінність ювелірного виробу чи злитка.